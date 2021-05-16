Ruhsar’a şükranname

16 Mayıs 2021 Pazar

“Zamanın ruhu” ilahi ve siyasi bir gerçeklik.

“Ruh” olduğuna göre de hortlaması da kaçınılmaz.

Ruhsar yüz, yanak, çehre demek.

“Kederden mi neden bilmem, sararmış reng-i ruhsarın”dan biliyoruz.

*

Ruhsar’ın yüzü ne sarardı ne kızardı.

Devir ak pak devri.

Şair Murathan Mungan demişti zaten:

“Ülkemizde her şey olunur, rezil olunmaz!.”

Botoks yaptırır gibi ar damarı naklinin yaygınlaştığı da büyük ihtimal.

Şeytana değil, ailenin müşterek saadeti için, muhtemelen muhterem dezenfektancı eşine uymuş görünüyor:

“Ruhuna sağlık, Ruhsarcığım ölmemiş

Elâlem utansın, o beni terk etmemiş

Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma

Görsün bu millet, hayal gerçek yan yana...

Şaştık kaldık afalladık; vay canına şimdi yandık

Akıllara zarar vallah, Ruhsar gitti ruhla kaldık!”

*

Reyiz isyanında haklıdır:

“Dünya 5’ten büyüktür!”

Lakin..

“5’li çete de Türkiye’den büyüktür!”

Temizlik ve mikropluk dertleri olmadığı için, dezenfektandan uzak durmuşlardır. Bu sektörü Ruhsar’ın şirketine bırakmışlar.

Şirketin patronu eşi, en büyük hisse onun.

Ne yazık ki kadına baskı - şiddet ülkesiyiz. Bakan da olsanız kurtuluş yok.

Ruhsar da belli ki eşinin psikolojik baskısına maruz kalmıştır.

Eşi sabah akşam başının etini yemiştir. Haksız da değildir hani.

- Sağlık Bakanı özel hastaneci,

- Turizm Bakanı otelci,

- Milli Eğitim Bakanı özel okulcu.

Günahları boynuna bal tutan parmak yalıyor.

Yalamasa da yalamış olduğuna inanılıyor.

Ruhsar da Ticaret Bakanı. Şahsen hiçbir şey alıp hiçbir şey satmıyor. Siyaset fani, ticaret baki. Eşi feryadında haklı:

“Ruhsar Ruhsar, filmi biraz ileri sar. Gerçekçi ol. Milletvekili bile değilsin. Bu iktidar bugün var yarın yok. Ticaret Bakanı olmak ticaretten uzak kalmak, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna aykırı! Bahçeli Bey’in 100 maddeli anayasasına da aykırı olacaktır!”

*

Turizm Bakanı “Aşı keyfi maskesi” taktırıyor. Otellere turist çağırıyor.

Bodrum Türkbükü Hilton’u satın alıyor. Bakan haklı. Gelmeyen turistin parasını Hazine’den istemiyor ya.

*

“Ticaretle uğraşmayan ticaret bakanı” damgası Ruhsar’ın canına tak ediyor.

Eşinin “Nanoksia” adlı şirketinden bakanlığa 9 milyon TL’lik dezenfektan alınıyor.

“Alınmamış deterjan” için Hazine garantisi falan istenmiyor ki.

Üstelik dezenfektan “nano gümüş iyon teknolojisiyle üretildiği” halde istenmiyor.

5’li çetenin yüzü kızarsın diye istemiyor.

Anlaşma dolar ve Avro ile değil, TL ile yapılıyor.

Yüzde 100 doğa dostu ve vegan, yani baş eti kurtarıcı bir ürün.

*

Reyiz kuru bir teşekkürle yetinmiyor.

TBMM grubunda Ruhsar’a “Şükranlarımı sunarım!” diyor.

Kimin ne mal olduğunu iyi biliyor.

*

“Yandım yandım /bu bendeki hal değil/

inan bana canım / bu benimki hayal değil/

bu düzen bildiğin düzenlere benzemez/

ruhsar gitti ruhu geldi/ sardım ruhu, rüya değil/

şaştık kaldık afalladık/ vay canına şimdi yandık/

akıllara zarar valla/ ruhsar gitti ruhla kaldık”

*

Bu Ruhsar’dan çok daha ünlüydü.

1998’den 2001’e, en çok izlenen dizinin kahramanıydı. (Kanal D)

Bu Ruhsar ise deterjan sayesinde ünlendi.

Reyiz yüzünden kahraman olamadı.

Yüce Divan’da nasıl olsa aklanacak ve kahraman olacaktı.

Soylu’nun deyişiyle kıytırık marina misali, üç kuruşluk dezenfektan yüzünden burnundan gelmediği kaldı.

Zaten ona da hazırdı.

Yeme bozukluğuna bağlı, “anoraksi” olmaya zaten hazırdı.

Şirkete “Nanoksia” ismi vermesi bundandı.

Reyiz de zaten Ruhsar sararıp solmasın diye her önlemi aldı.

TBMM grup toplantısında teşekkürle yetinmeyip “Şükranlarımı sunarım” demesi bundandı.

Ama asıl bizlerin Ruhsar’a şükran borcu var.

Geçilmemiş köprünün, girilmemiş tünelin, çıkılmamış yolculuğun ve yolların dövizine göz dikmeyip kıytırık miktarda dezenfektanla yetindiği için.

***

Doğal anma: Ruhsar’ın metindeki mısraları besteci ve müzisyen Fikret Alper’indir. Kanserden kaybettik. (1952-2014) Ruhu şad olsun.

Doğal düzeltme: Prof. Dr. Nadir Devlet’in Covid-19’dan vefat etmediği, 30.4.2021 Ref: 76639 sayılı ölüm belgesine göre “doğal ölüm” olduğu eşi tarafından açıklandı. (1944-2021) Nurlar içinde yatsın.