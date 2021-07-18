TL eşittir T.C. ise..

18 Temmuz 2021 Pazar

Reyiz takviyeli Kurban Bayramımız kutlu mutlu olsun.

Bayramda eski bayramlardan söz etmek yerli ve milli bir âdetimizdir.

Rahmetli Erbakan, geçmiş iki bayram arasında Alman Die Welt gazetesine tarihi bir demeç vermişti: (8 Kasım 2010-NTV)

“Onları (Gül ve Erdoğan) bazı dış güçler buraya getirdi. Dünyanın ırkçı, Siyonist ve emperyalizmin, insanları köleye çeviren güçleri. (..) Vergiler ve borçlarla Siyonistlere para kazandırıyorlar. Erdoğan Siyonizmin kasiyeri oldu. O benim öğrencimdi. Ona yapması gerekenleri söyledim, ama dediklerimi yapmadı.”

*

Erbakan Hoca, kırgın ve kızgın öfkeliydi. Öğrencisine haksızlık ediyordu.

Reyiz de aslında tıpkı hocası gibi.

Mesela hocası “100 bin tank, 100 bin top, 100 bin motor yapacağız!” demişti.

Öğrencisi de hocanın ideallerini daha öteye taşıdı:

“Ay’a, uzaya gideceğiz. 2023’te Ay’da olacağız. Bir de Türk göndereceğiz!” sözü verdi.

Bülent Ecevit de koalisyon ortağı Erbakan’a sitem etmişti:

“Bu kadar tayyare tank top konusunu hükümette görüşmemiştik. Nereden çıktı bu?”

Hoca da Ecevit’ten hiç de geri kalmayan nezaketi ile açıklamıştı:

“Merak buyurmayınız efendim, siyasette her zaman temenniye yer vardır!”

Reyiz aslında bu konuda hocasını da geçti:

Erbakan, “kayıp trilyon davası”ndan yargılandı ve hüküm giydi. Hapse giriyordu ki Cumhurbaşkanı Gül affetti.

Reyiz’in davası yok onun da başında “Kayıp 128 milyar dolar belası” var. Ama bu bunanın püskülü yok.

Reyiz de zaten cumhurbaşkanı olduğu için af maf söz konusu olmayacak.

Ve kendisinin Erbakan Hoca’ya rahmet okuttuğunu not etmekle yetineceğiz.

*

Damat Berat Bey’e hepimizin hem özür hem de şükran borcu var.

Hiçbir damat özellikle de kayınpederin gözünde mükemmel değildir.

Bu gerçeği unuttuk.

Sırf “damat” olduğu için Berat Bey’e çok haksızlık ettik.

19 yıllık Reyiz Düzeni’ni ondan daha veciz ortaya koyan kimse olmadı:

“At izi, it izine karıştı!”

*

Damada vekâleten haftalardır bu iz “trafiğini” yer, isim, tarih vererek ortaya koyuyor.

CHP Genel Merkezi’nden Külliye’ye karacalı alacalı “danışman” bile transfer edilmiş.

İnsanın içine kurt düşüyor.

Acaba o danışman vaktiyle Baykal ve Kemal Bey için yazdığı konuşmaları şimdi de Reyiz’in önüne mi koyuyorlar?

Önceki gün, TV’ler altyazı geçti:

“Erdoğan: Din kisvesi altında sömürüye prim vermeyeceğiz!”

İşte, tek adamlık..

İşte “Çocuk da yaparım kariyer de” kıvamında bir motto:

Din sömürüsü de yaparım, din sömürüsüne savaş da açarım.

*

11.11.2008’den beri de arada bir “Vatanı satmak, yüksek faizle, yüksek enflasyonla olur! Yüksek faiz vatana ihanettir!” diye nutuklar atıyor. (13.08.2018)

Belli ki bu konuşmaları da ya CHP’den ya da FETÖ’den Saray’a sızmış danışmanlar yazıyor.

Ve bu hainler, belli ki dünyanın en yüksek faiz uygulayan Zimbabve, Mozambik’ten sonra üçüncü ülkesi olduğumuzu gizliyor.

*

Reyiz ve ortağı belli ki içinde “hain” olmayan cümle kuramıyor.

Sicili Google tutuyor:

“Erdoğan, hain” yazınca 3 milyon 190 bin madde dökülüyor.

“Bahçeli, hain” yazarsanız sadece, 2 milyon 120 bin haber - yazı var.

Kılıçdaroğlu çok geriden izliyor: 740 bin.

*

Hain kim, ihanet ne?

Mesela 2 milyon - 3 milyon kez bu lafı edilmiş ama, bir kez olsun, “TL’ye ihanet, T.C.’ye ihanettir!” diyen kimse çıkmamış.

Oysa ihanetin kesin formülü budur.

TL’yi ucuzlatmak, T.C.’yi ucuzlatmaktır.

Yabancının gelip vatandaşın emeğini alınterini sömürmesidir, ülkede arazi kapatmasıdır.

Tapunu al, T.C. vatandaşı ol işlemi 2018’de 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürüldü. Bu hem TL’nin hem de T.C.’nin ucuzlatılmasıdır.

Bu yılın ilk altı ayında, 20 bin 488 yabancıya konut satılmış.

Tapu alanın aile fertlerine de T.C. vatandaşlığı veriliyor.

Bu “satışı” muhalefet yapmadığı için çok şükür Bahçelimiz “Vatanın satışı ne zaman?” diye kıyamet koparmıyor.

*

Covid-19’un bu virüsün 2019 yılında “keşfedildiğini” simgeliyor.

Yerli-milli aşımız da devreye giriyor.

Adı Turkovac-CoronoVac..

Ama ErdoVac 2023 de olabilirdi.

Kimsenin de gıkı çıkmazdı.

Reyiz’in “çok muhteris” diye günahını alanlar bir kez daha utanmalı.