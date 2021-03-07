Vatan satılmaz, ya vatandaşlık?

07 Mart 2021 Pazar

Bugün pazar.

Kalan ömrümüzün ilk günü.

Esin kaynağımız Bakan Koca’nın dünkü tweet’i:

“Bugün ilk cumartesimiz. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı!”

Gerisini de Reyiz getirmelidir:

“Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü;

Yaratılanı hoş gördük, Yaradan’dan ötürü”

Olmayacak dualara amin deme ve dedirtme uzmanlığı da onda, güzel şiir okuma marifeti de!

Ama ne çare metal yorgunlarına giden de vuruyor gelen de.

DEVA lideri Ali Babacan da uzun yıllar önce söyleyemediklerini dün söylemiş:

“Merkez Bankası kâr etti diyorsun. Ziya Paşa’ya aldırmıyorsun:

‘Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın?’ Kâr dediğin para, bastığınız para! Vatandaşın sırtından aldığınız faiz ve mirasyedi parası!. Baban kazandı. Sen sattın. Şimdi de yiyorsun!”

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Babacan hem haklı hem de güzel babalanıyor.

Keşke aşı için de babalansa:

“Ey Reyiz, bu ne iş? Çin ile 100 milyon doz as¸ı için anlaştık demişti Koca. Ama Çin aşısının Türkiye temsilcisi 50 milyon doz için henüz onay yok, diyor.!” (Gazete Pencere, 06.3.2021)

Acaba, iki aşı arasındaki 28 gün şartı, vakit kazanmak için mi yoksa Reyiz’e ulusal antikor desteği sağlamak için mi?

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Muhalefet yapmak CHP liderine pahalıya mal oluyor diye yazmıştık.

5 soru sordu. 500 bin liralık tazminatla karşılaştı. Reyiz yine de insaflı. 5 yıl hapis de talep edebilirdi. Dokunulmazlıkları Kemal Bey ile birlikte kaldırmışlardı.

“128 milyar $ nerede?” sorusu için 500 bin TL tazminat yine de çok değil. Belli ki Reyiz itibardan tasarruf kararı verdi.

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Ekonominin vahametini kendisi de fark etti ki daha makul davranmaya yöneldi.

Zira, makaleleri ve hazırladığı raporlarla iş ve akademik çevrelerce “çok güvenilir kaynak” saydığı “eski Türkiye” Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez’e göre “ülkenin gerçek kaybı 128 milyar değil, 224.6 milyar dolar!”:

“Bu 2003 - 2020 arasında doğrudan sağlanan 224.6 milyarlık yabancı sermaye yatırımı, verimli alanlarda kullanılabilseydi, dıs¸ borçlanma gereksinimi de cari açık da çok daha düs¸ük olacaktı.”

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Geçmişe mazi yenmişe kuzu!

Eğilmez, yine de umutsuz değil:

“Yabancı sermaye sagˆlayabilmenin tek yolu, riskleri düs¸ürüp hukukun üstünlügˆüne ve güçler ayrımına dayalı gerçek bir demokrasiye yönelmektir.”

Maliyeci Eğilmez’in önerilerinden söz etmek, Reyiz’in ekonomistliğine saygısızlık olur.

Zira atasözümüz herkesin malumudur:

“İmam bildiğini okur!”

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Cami avlularında çınlayan sloganlarımız ise ne çare ki kaderimizdir:

“Şehitler ölmez - Vatan bölünmez.”

Ve Allah saklasın..

“Vatan Satılmaz!”

Amma..

“Vatandaşlık satılır!”

(250 bin dolara! Yanında da bonus olarak 1 apartman dairesi ile T.C. pasaportu ve T.C. kimliği. Ailece bedava.)

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Kahraman Mehmetçik ve kıymetli komutanlarımız sayesinde kıyamete kadar vatanımız hepimizin cenneti olmaya devam edecek, değerini koruyacaktır.

Aksi takdirde, vatandaşlık ucuzlayacaktır, pazara düşecektir.

Reyiz’in “inadı” ve mücadelesi bunu önlemek içindir. “İnadına yapacağım!” demesi gönlümüzü ferah tutmamızın güvencesidir.

Kanal İstanbul ile satılık T.C. vatandaşlığı birbirinin ayrılmaz parçasıdır. Bunu görmek için azıcık sosyal medyada (YouTube, Twitter) gezinmek yetiyor.

Sanal apartmanlar, sanal ofisler, bağlar, bahçeler ve sanal AVM görselleri eşliğinde Arapça anonslarla cennet vaat ediliyor.

Belli ki satışların buyük bir bölümü gerçekleşmiş.

Paralar alınmış. Tapular ve pasaportlar verilmiş.

Reyiz’in “inadına yapacağım” demesi bu yüzden. Yoksa tövbe tövbe sonuç Jet Fadıl’ın “Maldivler’de Cennet Villalar” projesi gibi olur.

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Vanlıların çok kullandığı bir atasözü vardır:

“İnat gelir göz kararır. İnat gider yüz kızarır!”

Bu ilden AKP’nin 3, HDP’nin 5 vekili var.

AKP’li vekillerin bu sözü Reyiz’e hatırlatması için üçünün de tırlatması gerekir..

Tedbiren HDP’li 5 vekilin 5’i de hapse atıldı.

Herhalde Van atasözünü hatırlatmasınlar diye.