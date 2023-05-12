Çok geç olmadı mı?

12 Mayıs 2023 Cuma

Seçim kampanyasının son haftasında nefes kesen gelişmeler birbirini izliyor. İktidar kanadından gelen provokatif açıklamalar havayı geriyor. İktidarın çeşitli odaklarından gelen vaatler seçime yönelik açıklamalar olarak algılanırken özellikle İçişleri Bakanı SS’nin girişimleri kaygıyla karşılanıyor. SS’nin seçim sandıklarında görevli polis ve jandarmanın sandıklardan alacağı sonuçların GAMER sayfasına kaydettirilmesi isteği YSK tarafından geri çevriliyor.

Yasa seçimin denetlemesini YSK’ye verdiğine göre bu kurumun kendi yetkilerine sahip çıkan davranışı, iktidar cenahından gelen taleplere “hayır” diyebileceği konusunda bir umut oluşturması açısından olumludur. Son günlere doğru kararsızların da tavırlarını belirlemeleri üzerine Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda kazanarak bu işi bitireceğine inanların sayısı artıyor.

İşte tam bu noktada, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin milletvekili seçimlerinde devam edeceğini ama kendisinin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklıyor.

Bu açıklama üzerine Millet İttifakı ve yandaşlarının umutları artıyor.

- Bu iş tamam, Kılıçdaroğlu daha ilk turda seçilir, diyenler hızla çoğalıyor.

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Muharrem İnce’nin çekilmesinin Kemal Bey’in cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanması ihtimalini artırdığı doğru olmakla birlikte, yine de ihtiyatlı davranmak gerek.

Muharrem İnce, çekilme kararını açıklarken bu girişiminin Kılıçdaroğlu’nu destlemek için yapıldığı yönünde bir açıklamada bulunmamıştır. Tam tersine, kararını açıkladığı sırada da hedefinde daha çok CHP’nin olduğu görülmekteydi. Bu durumda İnce’ye oy verecek olanların artık Kemal Bey’i destekleyip desteklemeyecekleri konusunda kesin bir şey söylemek güçtür. Ama son durumlar Kemal Bey’in bu oyları çekme olasılığının güçlü olduğunu, seçimin ilk turda bitmesi ihtimalinin arttığını gösteriyor.

Bu arada İnce’nin çekilme kararının çok geç olup olmadığı soruluyor. Gerçekten de Muharrem Bey’in kampanya sırasındaki konuşmaları CHP ile ilişkilerini epeyce yıpratmıştır. Bunca olaydan sonra aradaki gerginliğin giderilmesi güç olmayacak mıdır?

Kuşku yok ki seçimlerden sonra Muharrem Bey, CHP ile pazarlık yapacak ve bazı isteklerde bulunacaktır. İşte o zaman bugünlerdeki sürtüşmeler akla gelecektir diyenlerin sayısı az değil.

Ama siyasette zaman dönüşleri kolaylaştırıcı bir faktör olduğuna göre, o gün de her iki taraf geçmişe sünger çekerek yaraları sarmak yolunu tutacaklardır, denebilir.

Muharrem İnce’nin neden çekildiği sorusuna gelince:

CHP ve Millet İttifakı’nın ileri gelenleri, bunun nedeninin Memleket Partisi liderinin kamuoyu yoklamalarından etkilenmesi olduğunu söylüyorlar.

Muharrem İnce’nin son yoklamalarda oylarının yüzde 1’in altına indiğini görerek bu kararı verdiğini vurguluyorlar.

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Muharrem İnce ise kararının nedenlerini açıklarken “Sonra kaybettiklerinde suçu bana yüklemesinler” diyerek tam aksine oylarının hâlâ Kemal Bey’in seçimini olumsuz etkileyebileceğini ima etmektedir.

Öyle ya da böyle, İnce çekilmesinin gerekçesini klasik politikacı savıyla açıklamaktadır: “Memleket için çekildim.”

Bu sava ne kadar inanırsınız bilemem ama pek şövalyece bir jest olmayan bu çekilmenin politik hesaplar açısından getirisi olacağı söylenebilir. Son seçimler sırasında gelen birbiri ardına istifalar ile sarsılmış olan Muharrem Bey, geleceği için CHP ile masaya oturup pazarlık yapması gerektiğine karar vermiş olmalı.

Böyle bir pazarlık için de en kârlı girişimin, son anda yarıştan çekilmek olduğunu görmüş ve kararını açıklamıştır.

Öyle de olsa, şu “Çok geç olmadı mı” sorusu hâlâ geçerliliğini koruyor.

Ne olursa olsun Muharrem İnce bu badireden çok yıpranarak çıkmıştır.