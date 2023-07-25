Hiç olmadı Kemal Bey

25 Temmuz 2023 Salı

Toplumun içinde bulunduğu çıkmaz derinleştikçe siyasetçilere yönelik eleştirilerimiz artıyor. Siyaset kolay iş değil. İnsanda sinir falan bırakmıyor. Bazen bir siyasetçiden hiç beklemediğiniz öyle tuhaf davranışlar görüyorsunuz ki hikmetini bir türlü anlayamıyorsunuz. O gibi durumlarda fazla üstelemeyin, adamın sinirleri bozulmuştur, artık salim düşünme yetisini kaybetmiştir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu sıralarda tam bu ruh hali içinde, sinirlenmiş, kendinden beklenmeyecek şeyler yapmakta görüntüsü veriyor.

Bilindiği gibi, Kılıçdaroğlu yitirilmesinde kendisinin de sorumluluk payı olan seçimden sonra çekilmesini önerenlere karşı durdu ve parti gemisini güvenli bir limana götürünceye kadar genel başkanlığı bırakmayacağını açıkladı. Ekrem İmamoğlu liderliğindeki karşı cephe ise artık her şeyin değişmesi zamanı geldiğini söyleyerek Kılıçdaroğlu’nu bir an önce istifa konusunda sıkıştırmaktadır.

Tam değişimcilerin Zoom toplantılarının tartışılmakta olduğu bir sırada Kemal Bey, İpek Özbey ile söyleşisinde sonuna kadar CHP Genel Başkanlığı’nda kalmaya niyeti olmadığını, şöyle geçmişi temiz birini bulsa çekileceğini söylemiş bulunuyor.

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Bu açıklamayı okuyunca elimde olmadan yüksek sesle itiraz ettim:

-Olmadı Kemal Bey! Hem de hiç olmadı!

Olmadı çünkü bu sözlerden çıkan anlam şudur: Kemal Bey de artık bıkmıştır, çekilmeyi istemektedir ama yerine talip, şöyle geçmişi temiz birini bulamamaktadır.

Aslında Ekrem İmamoğlu kendisinin yerine aday olduğuna göre, bulunamayan aday değil de “geçmişi temiz” biridir. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı olan Ekrem İmamoğlu’nun geçmişinin temiz olmadığı bir kısım AKP’liler tarafından daha önce ileri sürüldü. İmamoğlu’nun kendisi de yandaşları da partisi de bu çirkin imalara gereken cevapları verdiler, iddia sahiplerini savlarını kanıtlamaya çağırdılar. Sonunda İmamoğlu’nun geçmişi tertemiz çıktı. İddiaları imaları ortaya atanlar kendi çirkinlikleriyle baş başa kaldılar.

Kemal Kılıçdaroğlu da siyasi kumpaslarla montajlarla haksız iftiralara maruz kalmıştır. O da bunların hiçbirinin doğru olmadığını kanıtlamıştır.

Kemal Bey de Ekrem Bey de geçmişlerinin temiz olduğu kuşku götürmez olmanın yanı sıra iftira, yalan dolan, kumpasa itibar etmeyen kişilerdir.

Kemal Bey siyasal yaşamında, kumpas, montaj, iftira, ima gibi yollara başvurmamış, bunların ötesinde onun güvenilir bir adam olması sebebiyle, İmamoğlu’nun geçmişini yeterince temiz bulmadığı izlenimini yaratan sözleri üzerine kendisine sorarlar:

-İmamoğlu’nun CHP genel başkanı olmasını engelleyecek ne kusuru ne günahı ne suçu var?

Yine CHP genel başkanı “Şöyle geçmişi temiz biri bulsam çekileceğim” deyip de sonra da koltuğunda oturması halinde kendisine sorarlar:

-Kemal Bey koca partide bir tek geçmişi temiz adam bulamıyor musunuz?

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Bu durumda, Kemal Bey’in İpek Özbey’e neden o açıklamayı yaptığına bir anlam vermek güç oluyor, tıpkı Ümit Özdağ’a cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kendi adaylığını desteklemesi karşılığında, biri içişleri olmak üzere iki bakanlık ve MİT Müşteşarlığı’nı vermeyi vaat ettiğini Öztrak’a söylememiş olması gibi... Yanlış anlaşılmasın, Kemal Bey’in böyle bir pazarlık yetkisi vardı, gereken yetkiyi almıştı. Ama bu hususu parti sözcüsüne anlatmamış olması güvenilir adam imajına zarar verdi.

Kemal Bey’in özellikleri de göz önünde bulundurulunca bütün bunlara bir anlam vermek güç oluyor. Olsa olsa “Kemal Bey’in sinirleri dayanmadı, keşke bir iki gün bir kenara çekilip sakince dinlense de böylesine amacını aşan sözler söyleyip işler yapmasa” diyeceği geliyor insanın.

