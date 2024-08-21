CHP’nin yeni tüzüğü!

21 Ağustos 2024 Çarşamba

Yerel seçimden 1. parti çıkan ana muhalefet partisi CHP, 100. kuruluş yıldönümüne denk getirilen tüzük kurultayının heyecanını yaşıyor. Partinin genel başkanı Özgür Özel’den, en yeni üyeye kadar 1 milyon 450 bin kişinin gözü 9 Eylül’de; özellikle de verilen “önseçim” sözünde. Partide yoğun bir çalışma var, sürekli olarak öneri geliyor 100 yıllık koca çınara.

Son kurultayın seyrini değiştiren CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın önceki günkü tüzük çalıştayında da öneriler havalarda uçuştu. STK’ler, iktidar adayı gördükleri CHP’den beklentilerini hiçbir hesaba girmeksizin dile getirdiler. Ön planda şu ana başlıklar vardı:

- Koşulsuz önseçim, genel başkan kontenjanın yüzde 5’le sınırlandırılması.

- Genel başkan hariç iki dönem şartı.

- Etik kurulun atama değil seçimle göreve gelmesi.

- Belediyelerde şeffaf ve hesap verilebilirlik şartı.

Katılımcılar, Alman Sosyal Demokrat Parti, Fransız Le Parti Socialiste ve İsveç Sosyal Demokrat İşçiler Partisi’nin tüzüğünden yararlandıklarını açıkladılar. Elbette çalıştay raporları önemli ancak belirleyici değildir. Günün sonunda kararı üyelerden ziyade 1200 kurultay delegesi verecek ve her kurultayda olduğu gibi grup kararları sonucu belirleyecek. O yüzden CHP üst yönetiminin özellikle önseçim konusunda “Önümüzde tarihi seçim var, kaybederiz” galat-ı meşhurunu bir kenara bırakıp tabana kulak vermesinin tam zamanıdır; değişimin sırrı da ön seçimdir!

İMAMOĞLU NE DEMEK İSTEDİ?

Geçen hafta boyunca siyaset mahallesinin gündeminde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması halinde İstanbul’un başına kimin geçeceği konusu vardı. Özellikle de Üsküdar’ın dört aylık belediye başkanı Sinem Dedetaş’ın, Paris’teki İstanbul House açılışında kendisine sorulan İBB başkan adaylığıyla ilgili soruya verdiği “Gayet hazırım” yanıtı konuşuldu. Hemen ardından İBB’nin CHP’li kökenli genel sekreter yardımcısı Mahir Polat, “Siyasi kariyerizm zehirdir” diye bir açıklama yaptı. Adları olası İBB Başkanlığı için geçen Rıza Akpolat, Mehmet Murat Çalık, Hasan Akgün, Emrah Şahan ve Onursal Adıgüzel ise suskun kalmayı tercih ettiler. Çünkü ortada henüz bir erken seçim iklimi yokken yıpranmak istemediler. İşte o sırada tehlikenin farkına varan İmamoğlu, 26 CHP’li ilçe belediye başkanı ile toplantı yaptı ve nazikçe, “Herkes kendi işine yoğunlaşsın” dedi. Kaldı ki İmamoğlu’nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığında yeni İBB Başkanını, genel başkan, PM, İstanbul il başkanı, İmamoğlu ve CHP’nin İBB grubu belirleyecektir. 2017 yılında İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın istifası sonrası CHP, büyükşehir adayını o dönemin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimden sorumlu başkan yardımcısı Seyit Torun ve İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat belirlemişti. O günlerde 45 yaşında olan Ekrem İmamoğlu, ortak akılla Hasan Akgün, Şükrü Genç gibi isimleri geride bırakıp İBB’nin başkan adayı ilan edilmiş belediye meclisinde yapılan oylamada Mevlüt Uysal’ın sadece 54 oy gerisinde kalıp 2019 zaferinin işaret fişeğini yakmıştı.

ÜRETİCİ BİTİK

Türkiye’nin en büyük sorunu gıda enflasyonu; üretemiyoruz demeye dilim varmıyor. Çünkü bu yıl pazarda 20 TL’ye aldığımız patates tarlada 3 lira, hâlâ 30 TL’ye aldığımız domates tarlada 2 TL. Üretimden ziyade organize olamıyoruz. İstatistiklere göre üreticinin yaş ortalaması 56. Ve ekim yapan dört kişiden üçü sektörden çekilme niyetinde. Sürekli artan girdi fiyatlarıyla borca girip malını satamama korkusu yaşıyorlar. Türkiye’nin tarım cenneti Balıkesir’de dün büyükşehir belediye başkanı Ahmet Akın, ‘Kalkınma ve Planlama Ajansı’ ile çiftçiye, “alım garantisi” verdi ancak Konyalı, Kayserili üretici ne yapacak bilen yok! Girdi fiyatları durdurulamıyor piyasa da fırsatçılara kalmış durumda! Fırsatçı demişken, 2023 seçimleri öncesi gübre fiyatları ile güncel gübre fiyatların arasında yüzde 200 fark var. Ve o gübre fabrikaları kimlerin diyerek altını kazırsanız, eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “5’li çete” dediği grupları örneğin Cengiz Holding’i görüyorsunuz. 14-28 Mayıs seçimi öncesi hatır karşılığı zam yapmamışlar, şimdi acısını çıkarıyorlar!