A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası’na ABD’yi 3-2 yenerek elveda dedi. Uzatmada Kaan Ayhan’ın attığı gol önemliydi kaza Arda Güler ve Orkun Kökçü’nün golleriyle gelen bu galibiyet, turnuvanın son gününde Türk halkı için buruk bir sevinç yarattı. Gollerden sonra statta Tarkan’ın “Bir Oluruz Yolunda” şarkısı çalınması duygulandırdı. Ve Fakat bu kadarı yetmedi…

Çünkü bu hikâye 270 dakikada bitmeyebilirdi.

Aslında bizim çocukların potansiyelini biliyorduk. Gruptan çıkmak çok zor değildi, gayet rasyonel bir hedefti. Ancak Dünya Kupası yolculuğumuz, ilk iki maçta yapılan yanlış seçimler, kapalı savunmaları açamayan oyun planı ve tercih edilen kadrolar yüzünden daha başlamadan sekteye uğradı. Bunun bedeli de ağır oldu.

ABD karşısında sahaya çıkan milliler bir başkaydı; pes etmiyorlardı. Rakip sahaya 10 değişiklikle çıkarken, biz de kadromuzda 6-7 önemli değişiklik yapmıştık. Bu fark elbette ki sahaya yansıdı. Merih’in yerine oynayan Ozan Kabak’ın savunmadaki enerjisi, Can Uzun’un sonradan girdiği halde asist cesareti, Orkun’un liderliği, Salih’in çalışkanlığı ve Eren’in dinamizmi istenen canlılığı getirdi. Bu takımın kilitlenen oyunu çözebileceğini, hücumda üretim yapabileceğini ve aslında çok daha fazlasını başarabileceğini gösterdiler.

Bu manzarayı görünce ilk iki maçtaki hatalar geliyor aklımıza!.

Asıl can sıkıcı olan da bu. Bizi eleyen, rakiplerin becerisi değil, kendi yaptığımız hatalardı. Dört yılda bir gelen Dünya Kupası fırsatı, sadece altı günde elimizden uçup gitti.

Yine de son maçın bir anlamı yok değildi. Söz konusu olan sadece üç puan değildi. Tribünden maçı takip eden Kamala Harris, Paris Hilton ve Brad Pitt gibi isimleri üzgün uğurlamak bile gayet güzel bir teselli. Dünya Kupası’na veda ederken Türk futbolunun mücadele ruhunu sergilemek kıymetliydi.

Ama bu galibiyet bir başarı hikâyesi olarak tarihe geçmeyecek. Çünkü bu maçtan çok, kaçırdığımız fırsat anımsanacak. Bu kadro böyle oynayabiliyorsa, bu takım kilitli savunmaları açabiliyorsa, peki neden bunu daha önce yapmadı İtalyan Hocamız Montella?

Son düdük çaldığında skorbordda galibiyet görünüyordu.

Fakat milyonlarca Türk futbolseverin aklında tek bir cümle dönüyordu:

“Keşke bu doğruları biraz daha erken görebilseydik…”