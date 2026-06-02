Sorarsanız; medyaya yansıyan demeçlere bakarsanız; futbolda herkes adalet istiyor ve TFF’den şikâyetçi. Hem de yıllardır. Şampiyon olan takımın başkanı da küme düşen kulübün yöneticisi de isyanlarda. “Elimiz kolumuz bağlı” diyorlar. Haydi bakalım fırsat geldi. Bu hafta sonu TFF Mali Genel Kurulu var; hodri meydan; İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimini seçime götürmek için ellerinizi topluca kaldırmak yeter ey kulüp temsilcileri. Alın size fırsat. Madem, İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF’nin 10+4 şeklinde belirlediği yabancı futbolcu sınırını beğenmiyorsunuz, madem “Küme düşme kaldırılsın” diyorsunuz, madem hakem ve VAR kararlarından şikâyetçisiniz... O zaman ibra etmeyin bu TFF yönetimini... İbra etmeyin de futbolda çok istediğiniz adalet yerine gelsin. Herkes görsün futbolda başına buyruk kararlar alan TFF Başkanı’nın değil de kulüplerin sözünün geçtiğini. Hodri meydan!

Ama sanmam... Mali genel kuruldan önceki gece Ankara’daki otelde Dünya Kupası seyahatleri, davetler planlanır, herkesin ağzına bir parmak bal çalınır, bazı şeylerin halledileceğinin sözü verilir, paydaşlar ikna edilir, ibra işi çözülür. Eğer bu şansı değerlendirmek istemezseniz adınız “yalancı çoban”a çıkar; ilk hakem, VAR, Tahkim, ceza, çifte standart isyanınızda. “TFF’yi de MHK’yi de PFDK’yi değiştirme şansınız vardı değerlendirmediniz” derler; benden söylemesi.

Şimdi diyeceksiniz ki, “Dünya Kupası var, vatan meselesi o yüzden susuyoruz”. Geçiniz, ABD’deki finallerde Hacıosmanoğlu, Ferhat Gündoğdu, Fuat Göktaş oynamıyor, futbolcuların da hiç derdinde değil TFF yönetiminin değişmesi, Montella da oralı değil (bakınız Büyükekşi-Hacıosmanoğlu değişikliği). Ama Dünya Kupası demişken vereceğiniz bir ibra ile şimdiden vizesini aldığınız ballı TFF davetini garantiye alacağınızı da unutmayın (!) ve en iyisi siz gidin taraftarınızı kandırın yarınki ilk hakem hatası sonrası “Federasyon hakkımızı yedi” diye.