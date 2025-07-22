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Voleybolcuları yıpratmayın!
Arif Kızılyalın
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Voleybolcuları yıpratmayın!

22.07.2025 04:00
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Filenin Sultanları ya da Atatürk’ün kızları; nasıl adlandırırsanız adlandırın, müthiş bir takımımız var. Şimdi 24 Temmuz’da Polonya’daki Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile oynayacaklar. Kazanırlarsa -ki kazanırlar- yarı finalde Almanya-Brezilya galibi gelecek. Bir adım sonrası şampiyonluk! Haziranda İstanbul’daki finallerde müthiş bir performans gösterip turu garantileyen, sonra Hollanda’daki seride yedek oyuncuları deneyen takımımız, şanssız bir Çekya yenilgisi yaşadı. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Bir anda hedefe kondular. Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, başantrenör Santarelli, oyuncular eleştiri yağmuruna tutuldu: “Vay nasıl yenilirsiniz”. Bu, Meksikalıların, “Gonzales” hikâyesine benzer bir durum. Gonzales, çıktığı 99 kavgayı kazanır, 100. kavgada yenilir, 99 kez “Kahraman Gonzales” sloganları atanlar, bir anda “Hain Gonzales” diye tempo tutar.

Gerçekten ayıp. Gurur duyulacak bir takımımız var ve sürekli kendini yeniliyor, buna karşın özellikle voleybol camiasının içindeki birilerine yaranamıyor. Kimse, “Teknik kadro, sezon başından beri aralıksız ve sakat sakat oynayan isimleri dinlendiriyor" demiyor. Kimse henüz 19’unu yeni bitiren Beşiktaşlı Dilay’ın da bu sert maçlarda deneyim kazandığını, gerekirse maç kaybedilir, oyuncu kazanılır kuralını anımsamıyor. Ya da olası üst eşleşmede Japonya’nın tercih edilebileceği bir sıralama hesabı yapılabileceğini düşünen yok.

Başkan Üstündağ’a konuyu açtım, o da rahatsız. Ancak oturduğu makamın ağırlığından fazla bir eleştiri getirmiyor: “Şimdi Japonya ile çeyrek finalimiz var. Yener miyiz, yeneriz, ülkece kol kola verip bu maça odaklanmalıyız”. Ancak “Voleybolun 7 kişi ile oynandığını sananlardan gelen bu tip eleştiriler de ağrıma gidiyor” demekten kendini alamadı. Neyse! Bize düşen, Sultanları sonuna kadar alkışlamak, yıpratmak değil!

PARALİMPİKÇİLER SAHADA

Avrupa Para Gençlik Oyunları 24 Temmuz’da başlıyor. 33 ülkeden 700 sporcu yarışacak. Müsabakalar İBB Cebeci Spor Kompleksi ile ENKA tesislerinde yapılacak. Özellikle Cebeci’deki 6 küçük, 1 büyük salonla olimpik yüzme havuzu oyunların merkezi olacak. Oyunların İstanbul’a alınmasını sağlayan Türkiye Milli Paralimpik Komite Başkanı Murat Aksu, hafta sonu tesisleri inceledi. Açılışın yapılacağı İBB Büyük Salon’da bazı düzenlemeler yapıldı. Aslında Türkiye’nin şampiyon olacağı golbol branşı o salonda oynanmalıydı ama yetişmiyor galiba. İstanbullular bu oyunları izlemeli.

İlgili Konular: #voleybol

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