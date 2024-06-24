Yanlışlar!

24 Haziran 2024 Pazartesi

Hesapta olmayan farklı Portekiz yenilgisi Gürcistan maçı ile oluşan bayram havasını aldı götürdü A Milli Takım’dan. Oysa ilk grup maçlarının en gözde takımıydık. Gençlerin damga vurduğu Euro 2024’te Arda, Kenan gibi isimlerle sükse de yapmıştık. Hele Arda’nın 90’a giden golü. Sonra belki berabere bitebilecek Portekiz maçındaki çöküş. Aslında maç öncesi işlerin iyi gitmeyeceği belli gibiydi. Hesapta olmayan kaleci Mert’in sakatlığı, sonra Montella’nın gol attığı halde kendini beğendiremeyen moralli Mert Müldür’ü kesişi, Kenan Yıldız’ı düşünmemesi, hafif ağrıları olan Arda Güler’i 70 dakika yanında oturtup sonradan ve iş işten geçtikten sonra sahaya sürüşü, Gürcü maçında forvette aksayan sağ kenara geçtikten sonra toparlanan Barış Alper’i ileri uçta ısrarla oynatışı büyük hataydı. Keza genç, hırslı Semih ile büyük maçların adamı Cenk Tosun’u kenarda tutuşu. İtalyan teknik direktör Montella, Gürcü maçında yaptığı bütün iyi işleri Portekiz karşısında eksiye çevirdi sözün özü. Kısaca başarıda alkışlanan Montella başarısızlıkta da eleştirildi Almanya’da.

Elbette takımda Can Çobanoğlu tipi bir menajer olmayışı, yerli yersiz elini masaya vuran TFF yöneticisi Hamit Altıntop’un da ağabeylik anlayışını oturtamaması Portekiz yenilgisinin görünmeyen ayrıntılarıydı. Dün Milli Takım’da yenilginin şokunu atlatma seansları vardı. Özellikle gençlere terapi uygulandı. Ve Montella da eminiz ki yanlışlarını masaya yatırdı. Örneğin orta sahası zayıf 11 kötü tercihti. Salih, İsmail tercih edilebilirdi. Yine maçın ilk 30 dakikası işler kötü gittiğinde forvetsiz oyundan vazgeçilirdi. Arda da oyuna daha erken alınırdı. Ki sakattı demesin kimse o zaman İsmail de Arda da işler kötü gidince oyuna alınmazdı. Şimdi Çekya maçı öncesi 3 olasılık var. Ya yenilip işi garantiye alan Portekiz’in Gürcistan’a teslim olmasıyla eve döneriz, ya ikinci olur Fransa-Hollanda grubuna düşeriz, ya da 3. olup İspanya İngiltere’den biri ile Frankfurt’ta oynarız. Şimdilik Almanya’da durum böyle...

