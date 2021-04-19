21 soru ve takkeli amiral!..

19 Nisan 2021 Pazartesi

Montrö Boğazlar Sözleşmesi, emekli amirallerin açıklaması, takkeli amiral tartışması sürerken CHP lideri Kılıçdaroğlu’yla ilgili “cumhurbaşkanına hakaretten” hazırlanan fezleke Meclis’e gönderildi. Fezlekenin dayanağı ise “21 Soruda FETÖ’nün Siyasi Ayağı” başlıklı kitapçık!.. İsterseniz Temmuz 2020’de basılan kitapçıkta yer alan 21 soruyu anımsayalım:

1- FETÖ devletin tüm kılcal damarlarına nasıl sızdı?

2- FETÖ’yü devletin en hassas birimlerine yerleştiren siyasi ayak kimdir?

3- TBMM’deki muhalefet partileri FETÖ’cüleri devletin hassas birimlerine yerleştirebilir mi?

4- İktidardaki parti, “Ben bunların terörist olduğunu bilmiyordum” diyebilir mi?

5- FETÖ’nün faaliyetleri devlet tarafından izleniyor muydu?

6- MİT tarafından sadece 1991 yılında mı rapor düzenlendi?

7- FETÖ ile ilgili istihbaratı sadece MİT mi topluyordu?

8- Milli Güvenlik Kurulu’nda, “FETÖ ile mücadele için gerekli önlemler alınmalıdır?” kararı alındı mı?

9- 25 Ağustos 2004 tarihli MGK kararı uyarınca gerekli önlemler alındı mı?

10- MGK kararına rağmen FETÖ’cüler devletin kılcal damarlarına yerleştirildiler mi?

11- FETÖ’nün, hükümetin yetkilerini aşan talepleri nasıl karşılandı?

12- FETÖ’cüler sadece Yargıtay ve Danıştay’a mı toplu yerleştirildiler?

13- İddianamede geçen “siyasi otorite” kimdir?

14- FETÖ ne zaman kendini devletin tek hâkimi olarak görmeye başladı?

15- FETÖ’cü olmak, devlette post kapmanın en önemli unsuru oldu mu?

16- İlker Başbuğ, FETÖ’nün siyasi ayağını mı açıkladı?

17- “17-25 Aralık Rüşvet Olayları”nın ardından Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile barışma girişiminde bulundu mu?

18- “17-25 Aralık Rüşvet Olayları”ndan 15 Temmuz darbe girişimine kadar geçen sürede hükümet, FETÖ konusunda uyarıldı mı?

19- “Kozmik Oda”yı FETÖ’ye kim açtı?

20- FETÖ ile gerçekten mücadele ediliyor mu?

21- İktidardaki parti, FETÖ’cülerle kol kola yürüdü mü?

Cumhuriyet dün, “Takkeli amiralde pek rahatlar” manşetiyle çıktı. Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş’in sorularını yanıtlayan İYİ Parti lideri Meral Akşener, takkeli amiralle ilgili, “Cumhurbaşkanı da ‘Rahatsızız’ dedi ama o günden beri maşallah pek rahatlar. Bir karar duymadık” sözleriyle iktidarın tutumunu eleştirdi. Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun da dünkü pazar yazısında, “Cüppeyi giymiş, takkeyi takmış. ‘Araştırma sürüyor’ diyorlar. Neyin araştırması” diye sordu...

Bir yanda Kılıçdaroğlu fezlekesi diğer yanda günlerdir bitirilemeyen “sarıklı amiral incelemesi!” İktidar -FETÖ’den ders aldıysa- fezlekeler yoluyla muhalefeti sindirmeye çalışacağına bir an önce cüppeli amiralle ilgili incelemeyi tamamlamalı, alınan kararı kamuoyuna açıklamalı!.. Bir kez daha yazalım: “İrticaya ve tarikatlara göz yumulmakla bir yere varılamaz!..”