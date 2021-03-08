BİK’in sopası!..

08 Mart 2021 Pazartesi

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta Cumhuriyet’i ziyaretinde Basın İlan Kurumu’nun (BİK) gazetemize yönelik resmi ilan cezalarını konuşmuştuk ki gündeme Anayasa Mahkemesi’nin Korkusuz gazetesiyle ilgili kararı düştü...

Anayasa Mahkemesi’nin BİK’in verdiği cezalarla ilgili “ifade ve basın özgürlüğü ihlal edildi” şeklinde özetlenebilecek kararıyla ilgili hukukçuların görüşlerine bugün sayfalarımızda geniş bir şekilde yer veriyoruz. Kararı değerlendiren hukukçular özetle, “Bu karar sadece Korkusuz gazetesi kararı ile sınırlı olamaz. Emsal teşkil eder. BİK bu karara göre hareket etmek zorundadır. Cumhuriyet gazetesi de bireysel olarak AYM’ye gittiğinde aynı sonuç çıkacaktır” diyor...

BİK, Cumhuriyet’e 2020 yılının kasım ve aralık aylarında tam 55 günlük resmi ilan kısıtlaması cezası uyguladı. 75 günlük ceza ise kapıda... Yargıya itirazlarımızı yaptık; sonuçlarını bekliyoruz. İktidar, haberleriyle, yorumlarıyla gündem yaratan gazetemizi BİK sopasıyla ekonomik darboğaza sokmak istiyor. Ne var ki Anayasa Mahkemesi’nin kararı bir kez daha gösteriyor ki bu sopa “hukuki” değil “siyasi”!.. Erdoğan’ın, iktidar temsilcilerinin hukukta reform söylemlerinin havada uçuştuğu şu günlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski Yargıcı Rıza Türmen’in dediği gibi: “BİK kendine çekidüzen vermeli!..”

KADIN DEVRİMİ!..

8 Mart öncesi yazıişleri masasında sayfayı çiziyoruz... Yazıişleri müdürlerimizden Olcay Büyüktaş şöyle bir teklif yaptı: “8 Mart’ta Cumhuriyet’in kadınları olarak izin yapmak istiyoruz!.. Gazeteyi erkekler yapsın!..”

“Tamam” dedim hemen!.. Ama sonra bir baktım “tamam demekle” olmuyor!.. Yazıişleri, haber merkezi, dış haberler, ekonomi, kültür servisinde kadın meslektaşlarımız çoğunlukta... Hadi tüm servisleri ayarladık, o da ne! Sayfa yapımda iki erkek arkadaşımız var! Tüm sayfalar kadın tasarımcıların ellerinden çıkıyor!.. Elimde notlarla yazıişlerine indim, “olmuyor, olmuyor, sizler olmadan olmuyor” diyerek bu güzel teklifi geri çevirmek zorunda kaldım. “Cumhuriyet’te kadın devrimi var” dedikten sonra karşı bir teklif yaptım: “8 Mart’ta gazeteyi siz yapın, erkekler olarak biz o gün gelmeyelim!..” Yanıt mı? Yazmaya gerek var mı, işimizin başındayız!..

Cumhuriyet çalışanları adına Pazar Dergi Yayın Koordinatörü Hilal Köse’ye dört yıllık aradan sonra 2019 Martı’nda yeniden okura merhaba diyen Pazar Dergi’nin ilk sayısını armağan ettik.

NİCE YILLARA PAZAR DERGİ...

Geçen hafta Pazar Dergi’nin ikinci yaşını çatı katımızda pandemi koşullarında kutladık. Hilal Köse’nin Yayın Koordinatörlüğü’nde üçüncü yaşına merhaba diyen Pazar Dergi’nin gecesine Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ve değerli yazarımız Ataol Behramoğlu da katıldı. Pazar Dergi’ye katkı sunan arkadaşlarımız, diğer eklerimizin yöneticileri de geceye renk kattı. Hilal Köse dün dergide yazdığı ikinci yıl yazısında “Mutfakta üç kadın var: Münevver (Oskay), ben, Emine (Bilget)...” diyor. Gazetemiz, Pazar Dergi ve eklerimiz “Cumhuriyet kadınlarıyla” büyüyor, daha da büyüyecek!.. Nice yıllara Cumhuriyet Pazar!..