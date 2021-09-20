Bu iktidar ya uyuyor ya da...

20 Eylül 2021 Pazartesi

Hemen söze gireyim... İlk önce geçen hafta Cumhuriyet’te yayımlanan dört haberden kısa kısa alıntılar yapalım...

1- Tarih: 15 Eylül 2021

Manşette “TCDD’nin Adnan Hocacı müdürü istifa etti...”

Bir gece yarısı TCDD Genel Müdürlüğü’ne atanan Murat Atik bu görevde ancak 10 gün kalabildi. İstifasından önce Atik’in birden fazla suçtan ceza alan Adnan Oktarcı grubuyla bağlantısını ortaya çıkaran gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu köşesinde şunları yazacaktı:

“1999 yılında, gruba yapılan operasyonda, polisin bastığı adreslerden biri, yeni genel müdürün Atik İnşaat isimli şirketiydi. Atik, o dönem Oktar’ın müridi olması nedeniyle, yargının hedefi oldu. Firar etti, kurtuldu.”

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2- Tarih: 16 Eylül 2021

Cumhuriyet’in ikinci manşetinin başlığı: “FETÖCÜ ISRARI!..” İşte Hazal Ocak’ın haberinden bir bölüm:

AKP’li Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin köprülü kavşak ihalesinde FETÖ skandalı yaşandı. İhaleyi 96 milyon 921 lira bedelle kazanan şirket ortaklığında yer alan Uluray şirketinin yüzde 51 hisse sahibi Mustafa Erkam Karakuş’un FETÖ üyesi olmaktan altı yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. İhalenin ardından diğer şirketler, Karakuş’un FETÖ üyeliğinden ceza aldığını belirterek tekliflerinin devre dışı bırakılması için belediyeye başvuruda bulundu. Belediyenin şirketlerin şikâyetini reddetmesi üzerine ortaklar KİK’e (Kamu İhale Kurumu) gitti. Şikâyeti değerlendiren kurul, kararında “anılan şahsın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçunun sabit görüldüğü ve nihai olarak 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiğinin belirtildiği anlaşılmıştır” denildi. Kurul oybirliği ile iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiğine karar verdi.

Haberimizin ardından Şahinbey Belediyesi de söz konusu ihaleyi iptal ettiğini duyurdu. Şimdi biz de CHP’li Meclis Üyesi Uğur Kalkan gibi beklentimizi dile getirebiliriz:

“Belediye başkanı ve belediye yönetimi FETÖ’den ceza almış birisine, bu konu kendilerine de bildirilmesine rağmen neden bu firma konusunda ısrar ettiklerini kamuoyuna açıklamak zorundadırlar...”

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3- Tarih: 17 Eylül 2021

Muhabirimiz Sarp Sağkal’ın haberi manşette: “Roketsan’da FETÖ servisi...” Haberin ayrıntısı aynen şöyle:

“MASAK raporunda ‘FETÖ ile ilişkisi olduğu’ kayıtlara geçen ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce ihale dışı bırakılan Kaya Tur adlı şirketin, Türk savunma sanayisinin stratejik kuruluşlarından biri olan Roketsan’dan iş aldığı ortaya çıktı. Firma, yaklaşık üç aydır Türkiye’nin ulusal roket, füze araştırma ve üretim programlarını üstlenen Roketsan’ın Ankara’da görev yapan personeline ulaşım hizmeti veriyor.”

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4- Tarih: 18 Eylül 2021

Cumhuriyet’in ikinci manşetinde çarpıcı bir başlık: “Vahşet zanlısı dükkân açmış!” Halk TV’den meslektaşımız İsmail Saymaz’ın haberiyle, “Türk askerleri Sefter Taş ve Fethi Şahin’in Suriye’de yakılarak şehit edilmesinde fetva verdiği iddia edilen ‘IŞİD kadısı’ Alwi’nin adli kontrolle serbest bırakıldığını, Gaziantep’te dükkân işlettiğini” öğrendik.

Sonra ne mi oldu? Saymaz’ın yazısının ardından polis ekiplerince olayın emrini verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli Jamal Abdulrahman Alwi adındaki şahıs Emniyet’teki işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

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Şimdi köşenin başlığı “Ya iktidar uyuyor ya da!..”ya dönelim, sorumuzu soralım. Evet... Saray’daki iktidar yıllardır FETÖ’yle, IŞİD’le, Adnan Hocacılarla mücadele ettiğini söylüyor. Tabanını böylesi söylemlerle ayakta tutmaya çalışıyor. Ne var ki dört haberdeki çarpıcı gerçekler bu söylemlerin doğru olmadığını gösteriyor. İktidar “ya uyuyor...” ya da aylar önce bu köşede yazdığımız gibi anketlerde dibi gördüğü iyice açığa çıkan “bu iktidar artık ülkeyi yönetemiyor.” Sizce hangi şık doğru?