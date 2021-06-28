Çağlayan’dan İzmir’e ‘güven’ yolculuğu

28 Haziran 2021 Pazartesi

Geçen hafta Çağlayan Adliyesi’ndeydik... Davayı açan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’du... Şu meşhur “pergole, çardak, şömine” davası!.. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Fahrettin Altun’un Vakıflar’dan kiraladığı arazide yaptığı ünlü pergoleyi izinsiz olduğu gerekçesiyle yıktığı; Cumhuriyet’in bir gün sonra haberleştirerek kamuoyuna duyurduğu olay... Altun’un, bir başka vahim olay için geçen günlerde kullandığı, “Dünyanın her yerinde haberdir” dediği cümleyi bire bir doğrulayan bir haber!..

Habere imza atan muhabirimiz Hazal Ocak ve foto muhabirimiz Vedat Arık ile yazıişleri müdürlerimiz İpek Özbey ile Olcay Büyüktaş’ın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, arkadaşlarımız hakkında 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep etti. Gazetemiz hukuk müşaviri, avukatımız Turan Karakaş’ın duruşma sırasında “İddianameyle, mütalaa arasında büyük çelişkiler var” savunması dikkat çekiciydi. Bir sonraki duruşma 1 Aralık’a ertelenirken Çağlayan’dan gazeteye geçiyordum ki yolda telefonuma bir mesaj düştü:

“Reuters Gazetecilik Enstitüsü’nün ‘2021 Dijital Haber Raporu’ yayımlandı. Türkiye’de okur ve izleyicilerin habere erişim alışkanlıklarının araştırıldığı raporda, ‘hükümeti eleştiren medya kuruluşlarının siyasi ve mali baskı altında olduğu’ belirtildi. Okur ve izleyicilerin hangi kuruluşları daha çok takip ettiği ve güvendiği de raporda gözler önüne serildi. Raporda, Cumhuriyet ‘en güvenilir kaynak gazete’ olarak gösterildi.”

Bir yanda Fahrettin Altun haberinden dolayı Basın İlan Kurumu’nun Cumhuriyet’e yönelik resmi ilan kesme cezaları, diğer yanda dünyanın saygın kuruluşu tarafından “en güvenilir gazetelerden” birisi olarak gösterilmek! Bu durum, Türkiye’de araştırmacı gazeteciliğin, gerçek gazeteciliğin bir sonucu. Bir başka Türkiye gerçeğini de geçen hafta birinci sayfamızdan “YORUMSUZ” başlığıyla duyurduğumuz “çizelge” tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Tablo, kamu bankalarının iktidara yakın basın kuruluşlarına 2020 yılında reklam yağdırdığını belgeliyordu. Tabloya göre Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın aralarında olduğu kamu bankaları iktidarın uygulamalarını eleştiren gezetelere “fiili ilan ambargosu” uygulamıştı. 2020 yılı tablosunda Cumhuriyet’in karşısında kamu bankalarından aldığı ilan tutarıyla ilgili “SIFIR” yazıyordu!..

Adliye koridorlarında soruşturmalarla, yargılamalarla geçen zamanlar, kamu bankalarından “SIFIR” ilan, üstüne üstlük Basın İlan Kurumu’nun ağır ekonomik yaptırımları... Hepsi vız gelir bize!.. 41 yıllık Cumhuriyet okuru emekli gemi telsiz teknikeri Kadri Sualpay’ın “Cumhuriyet sevdası” öyle büyük ki... Sualpay’ın Cumhuriyet Vakfı’na anlamlı bağışı bir kez daha gazetenin gerçek sahibinin Cumhuriyet okuru olduğunu gösterdi bizlere!.. “Cumhuriyet, o kadar şehit vermesine rağmen duruşundan vazgeçmedi. Cumhuriyet son kale” diyen okurumuz için, okurlarımız için eğilmeden, bükülmeden gerçekleri yazmaya devam edeceğiz!..