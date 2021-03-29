Gündem ve Cumhuriyet...

29 Mart 2021 Pazartesi

Geçen haftaya, Cumhuriyet’in “İrticaya yasal kılıf” manşeti damga vurdu. 2001 tarihli Harp Okulları Yönetmeliği ve 2003 tarihli Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı; yeni bir yönetmelik yayımlandı. Yeni yönetmelikte Türk Silahlı Kuvvetleri’ne subay yetiştiren harp okulları ile astsubay yüksekokullarına giriş şartlarında dikkat çeken bir değişiklik yapılmıştı. Önceki yönetmelikte giriş koşulları arasında sayılan “Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin, tutum ve davranışları ile yasadışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması” şartı yeni yönetmelikte yer almıyordu. Bunun yerine önceki yönetmelikte olmayan “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak” hükmü giriş koşullarına eklendi.

Ankara Bürosu muhabirlerimizden Hüseyin Hayatsever’in haberi, hem iktidar hem muhalefet cephesinde büyük yankı buldu. Cumhuriyet, konuyla ilgili tüm gelişmeleri kamuoyuna duyurdu. Bu önemli konuyu Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun dünkü pazar yazısında tüm ayrıntılarıyla ele aldı...

Sahi!.. Ne oldu da 2001-2003 tarihli yönetmeliklerden neredeyse 20 yıl sonra “irtica” kelimesi çıkarıldı! İki gün önce “Uyarı” başlığıyla yayımladığımız başyazımızın son cümlelerine bu köşede yer vererek AKP iktidarını bir kez daha uyaralım, tarihe notumuzu düşelim:

“Bugün ülkemizde tarikatların her alanda faaliyet gösterdikleri bir ortamın oluştuğu bilinen bir gerçektir. Bu durumda, yeni yönetmelikle tanınan olanakla, TSK içinde tarikatların etkinleşmesine yol açılmış olacaktır. FETÖ casusluk olayı unutulmamalıdır. FETÖ’nün çok tehlikeli olduğunu 1990’larda ilk kez Cumhuriyet gazetesi ortaya koymuştu. O zaman da siyasal iktidar, ‘Bu tür eleştiriler’ diyerek ters yanıt veriyor, Cumhuriyet gazetesini suçluyordu. Ancak sonra ne olduğu biliniyor. FETÖ konuyu kanlı ihtilale kadar götürdü. Bugün de bu yönetmelik değişikliğinin önemine işaret ediyoruz. İrticaya ve tarikatlara göz yumulmakla bir yere varılmaz. Ne yazık ki FETÖ’de olduğu gibi, bu yeni gelişmeyi de tarih yazacaktır.”

BARIŞ PEHLİVAN CUMHURİYET’TE...



Haberleriyle, kitaplarıyla kamuoyunun yakından takip ettiği değerli meslektaşımız Barış Pehlivan yazılarıyla Cumhuriyet’te... Barış Pehlivan, salı ve perşembe günleri politika sayfalarımızda “Arka Bahçe” köşesiyle Cumhuriyet okurlarıyla buluşacak. Pehlivan, “Arka Bahçe”de siyaset başta olmak üzere “ekonomi, medya, kültür-sanat” dünyasından kulisleri köşesine taşıyacak. Pehlivan, 1 Nisan’daki ilk yazısıyla okurlarımıza “merhaba” diyecek. Kısa bir süre önce “14 yıl toprağına su katttığı” OdaTV’ye veda ederken “Gazeteciliğe aynen devam” diyen Barış Pehlivan’a Cumhuriyet ailesine “Hoş geldin” diyorum. Silivri zindanında yatarken bile “gazeteciliğe aynen devam” eden Barış Pehlivan, yazılarıyla Cumhuriyet’e büyük güç katacak...



GAZETEMİZLE ÖZDEŞLEŞEN İKİNCİ SAYFA



Cumhuriyet’in ikinci sayfası gazetemizle özdeşleşmiştir. Bir dönem gazetemizin önemli isimlerinden Sami Karaören’in hazırladığı ve büyük ilgi gören Olaylar ve Görüşler sayfamızı çok önemsiyoruz. Bu sayfada yer alan yazıların çeşitliliği ve niteliği bizim için önemli. Bu nedenle yazarımız Prof. Dr. Barış Doster’in birikimi ve deneyiminden, Olaylar ve Görüşler sayfamızın daha da güçlendirilmesinde yararlanacağımızı, okurlarımızla paylaşmak istiyorum...

ENVER AYSEVER’LE YOLLARIMIZI AYIRDIK

Bir süredir ismi üzerinden tartışma yürütülen gazetemiz yazarı Enver Aysever’le yollarımızı ayırdık. Değerli okurlarımız sizlerin de bildiği gibi Cumhuriyet patronsuz bir gazete... Okurlarımız açısından rahatsızlık yaratan konular gazetemizin Yayın Kurulu’na götürülür ve karara bağlanır. Yazarımızla yollarımızın ayrılması da böyle bir süreçten geçti. Bu kararı geçen cuma günü Enver Aysever’e bildirdim. Aysever’e bugüne kadarki katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz...

