İlhan Ağabey’e Mektup...

21 Haziran 2021 Pazartesi

“Lağım” 2021 yılında öyle bir patladı ki İlhan Ağabey!..

Bir çete lideri, iktidarı, iş insanlarını, yandaş basının kalemşorlarını bir kamera ve bir tripotla tartışmalı hale getirdi...

Tabii ki biz bir çete liderinin sözüne inanarak hareket etmedik, senin yolunda sürdürdüğümüz gazeteciliğimizle “iz” sürdük... Muhabirlerin, yazarların “kirli ilişkileri” deşifre etti... Öyle ki İlhan Ağabey, iktidar kanadından bir isim çıktı, organize suç örgütünün dedikleri için şöyle bir cümle kullandı:

“Binde biri doğruysa felaket ve sıkıntıdır...”

Kamuoyundaki ortak fikir, “doğrular binde birden fazla” gibi İlhan Ağabey...

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Siz 15 yıl önce “Tehlikenin farkında mısınız?” diye gazetenizin manşetinden sorunca liberaller, “yetmez ama evet”çiler, sözde solcular bıyık altından size, bize gülüyorlardı.

Onlar, ülkeyi bir cemaatle yöneten AKP iktidarını alkışlamayı tercih etmişlerdi!..

Onlar el üstünde tutulurken AKP iktidarının desteğiyle yargıyı da ele geçiren Gülen cemaati, gazetenizi ve sizi hedef aldı. FETÖ’nün Cumhuriyet’e yönelik bu hareketini alkışlayanlar oldu, hayattaydınız ve bu “sahtekârların” tanığıydınız!..

İlhan Ağabey, sizin yıllar önce kaleme aldığınız yazılarınızın, öngörülerinizin ne kadar doğru olduğu 2021’de bir kez daha ortaya çıktı. Dün bir Yargıtay üyesi, sosyal medyadan, sizin o cümlenizi kullanarak “FETÖ’nün beyin takımı, özel ve kritik görevlerde en gizli şekilde varlığını sürdürüyor... Tehlikenin farkında mısınız?” diye yazdı.

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Sizi en son hastane odasında ziyaret etmiştim... “Eyvallah” dediğiniz ölüme günler kala...

Gazetemizin eski yazıişleri müdürlerinden Murat Ataş’la birlikte gelmiştik... Hasta yatağınızda bile gazetenizi, Cumhuriyet emekçilerini düşünüyordunuz. Hem yolsuzluk haberleri hem tarikat-cemaat haberlerim nedeniyle başımda “davalar, soruşturmalar” vardı. “Kendine dikkat et kerata” deyişiniz hâlâ kulağımda...

Gazeteciliğimizden, sizin ilkelerinizden bir milim dahi taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz İlhan Ağabey... Cumhuriyet’in koridorlarının havasını solumaya başladığımda 20 yaşındaydım... Demek ki tam 28 yıl olmuş... Yine davalar, yine soruşturmalar... Nasihatini tutamadık, söz konusu gazetecilik olunca kendimize dikkat edemedik İlhan Ağabey!.. Sakın bize kızmayın!.. Muhabirleriniz, yazarlarınız bu durumu, yaşanan tabloyu tıpkı sizin gibi “Türkiye’de gazeteciliğin bir gerçeği” olarak görüyor...

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Bugün, Hacıbektaş’ta Çilehane’de hemen yanı başınızda yatan kardeşiniz Turhan Selçuk’la sizi büyük bir özlemle anacağız. İkinize de 2021 yılında şükran borçluyuz ve bize bıraktığın mirasın bilincindeyiz...

Sahi!..

Ömür dediğin ne ki İlhan Ağabey!.. Bugün varız, yarın yokuz değil mi? Yaşamın özü ilkeler ve o ilkelerin ışığında korkmadan cesaretle yürümek!..

Evet... Bildiğim, bildiğimiz tek şey var: Atatürk’ün kurduğu laik-demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin ödünsüz savunucusu Cumhuriyet gazetesi, sizin ilkelerinizle sonsuza dek yaşayacak, yaşatılacak!..