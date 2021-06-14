İz peşinde gazetecilik...

14 Haziran 2021 Pazartesi

Organize suç örgütü lideri konuşuyor, iktidar kanadı suskunluğu tercih ediyor. Kayıtsız şartsız AKP’yi destekleyen yandaş basın, bir dönem AKP’yi desteklediği için yerlere göklere sığdıramadığı Sedat Peker’in iddiaları karşısında üç maymunu oynuyor!.. Birileri üç maymunu oynarken Cumhur İttifakı’nın içinden bir isim, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek aynen şunları söylüyor:

“Ortalıkta siyasetçilerin araçlarına çantalar dolusu para konduğu iddiaları var. Bu iddia suç örgütü lideri olarak tanıtılan birisine ait. Bunu görmezden gelebilir misiniz?”

Evet... Adalet Bakanı’nın sustuğu, savcıların harekete geçmediği şu günlerde Çiçek’in söylediği gibi, “Bu iddiaları görmezden gelebilir miyiz?”

Cumhuriyet muhabirleri, yazarları Peker’in videolarla ortaya attığı iddiaları “ne tamamen yok sayıyor ne de peşinen doğru kabul ediyor”. Evrensel gazetecilik kuralları çerçevesinde iddiaların izini sürüyor...

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Geçen haftaki yazımda muhabirlerimiz Seyhan Avşar’ın, Erdem Sevgi’nin izini sürdükleri haberlerdeki önemli ayrıntıları okurlarımızla paylaşmıştım. Muhabirlerimiz ve yazarlarımız, geçen haftaya da iddiaların izini süren özel haberleriyle, yazılarıyla damga vurdu. Türkiye, Peker’in videolarında adı sıklıkla geçen Sezgin Baran Korkmaz’la ilişkili yargı mensupları hakkında HSK’nin inceleme başlattığını yazarımız Barış Pehlivan’ın yazısından öğrendi. Yine Türkiye, Peker’in videolarında söz ettiği Demirören Holding’in, Ziraat Bankası’ndan çektiği 350 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon liralık krediyle ilgili skandallar zincirini Hazal Ocak’ın haberinden öğrendi. Krediyi Doğan Medya’yı satın alırken kullandığı öne sürülen Demirören’in, borçlarına karşılık ipotek ettirdiği Kemer Country’deki arazileri Ziraat Bankası’na verdiği ortaya çıktı. Skandallar zinciri de bu devirden sonra başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapılaşmaya açtığı arazinin imar planlarını mahkeme iptal etti. Ziraat Bankası’nın yüz milyonlarca liralık alacağına karşı aldığı araziler, yeşil alan ve golf sahası olarak kalınca değeri bir anda çakıldı. Siyasiler gibi susmayı tercih eden Ziraat Bankası yönetiminin hiçbir şey yapamayacağı bu arazileri Demirören’in borcuna karşılık neden devraldığı hâlâ büyük bir merak konusu!.. Kamuoyu, çete lideri Peker’in iddialarına göre İçişleri Bakanlığı’ndaki görüşmesinin ardından yurtdışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz’ın eski ortağının polis-savcılık tutanağını yazarımız Miyase İlknur’un yazısıyla öğrendi. SBK Holding’e yönelik karapara aklayıcılığı soruşturmasında Sezgin Baran Korkmaz’ı suçlayan ifadesi nedeniyle tehdit edilen eski ortağı Bereket Öner, tutanağa göre, “İfademi değiştirmeyince 29 Nisan 2021 günü Ataşehir’de silahlı saldırıya uğradım” diyecekti...

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Tüm bu gelişmeler yaşanırken organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in mafya-siyaset ilişkilerini gözler önüne seren iddialarla ilgili suskunluğunu koruyan yargı cephesi, ilk soruşturmayı iddiaları haberleştiren Cumhuriyet’e açtı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’in şikâyeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında geçen haftanın ilk günü gazetemizin Sorumlu Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça’yla Çağlayan’daydık. Savcıya ifademizde, “Halkın haber alma özgürlüğü kapsamında gazetecilik mesleği yerine getirilmiştir” dedik. Geçen hafta sadece yargının değil, siyasetin de hedefindeydik. Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin üst düzey isimleri gazetemizi ve “Pazar Yazıları” başlıklı köşesinde bir hafta boyunca Türkiye ve dünyada yaşanan siyasal-ekonomik gelişmeleri yorumlayan Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun’u hedef aldı. Ayrıntıları bugün birinci sayfamızda ve iç sayfalarımızda okuyacaksınız.

Gerçeğin peşinde koşarken, iz sürerken açılan davalar, yürütülen soruşturmalar, belli başlı kesimlerce hedef alınmak gazetecilik mesleğinin bir gerçeği artık. Cumhuriyet muhabirleri özel haberleriyle yazarları, yorumları ve analizleriyle Türkiye gündemini belirlemeye devam edecek. Gazeteciliğiyle bizlere yol gösteren Uğur Mumcu’nun dediği gibi “Her gün bir ekmek bir Cumhuriyet...”

ŞAMPİYON CUMHURİYET

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Spor İstanbul’un deniz üzerine konumlandırılan platformda gazetecilere yönelik düzenlediği “özel ayak tenisi turnuvası”nın şampiyonu Cumhuriyet oldu. Haliç’te gerçekleştirilen ve Sözcü, Anadolu Ajansı, Fanatik, Sporlig, Karar, Fotomaç ve Kanal 7 ekiplerinin katıldığı organizasyonun finalinde Anadolu Ajansı’nı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştık. Cumhuriyet, kupasını İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk’ün elinden aldı...

