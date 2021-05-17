Mansimov’a sorulamayan soru...

17 Mayıs 2021 Pazartesi

Resmen “lağım” patladı... Mafya-siyaset-ticaret sarmalında etrafa yine pis kokular yayılıyor. İnsanın midesi almıyor!.. Bir çete lideri, şu anki İçişleri Bakanı ile bir dönemin kudretli eski İçişleri Bakanı’nı aynı anda hedef alıyor; Türkiye oturmuş, bu videoları “bir dizi senaryosu” gibi izliyor...

Şimdi “herkesin anlayacağı dille” vizyondaki filmin senaryosunun özetini yazalım... Evet... Yabancı uyruklu bir işadamı var... Parası bol... Ülkeyi yöneten en önemli ismin yakınlarıyla ticari ilişkisi var... İktidarın ülkeyi birlikte yönettiği cemaat liderine, Pensilvanya’ya gidip geliyor... Öyle ki 13 kişilik uçağına eski İçişleri Bakanı’nı, siyasileri, işadamlarını alıp ABD’ye uçuyor, sahuru alkollü de olsa Pensilvanya’da yapıyor... Gel zaman git zaman iktidarla cemaatin arası bozuluyor... Cemaat ülkeyi tek başına yönetmek istiyor... FETÖ’nün kanlı darbe girişimi sonrası ülkeyi yönetenler “kandırıldık, aldatıldık” diyor... Bir dönem iktidarın çok sevdiği yabancı uyruklu işadamına FETÖ davası açılıyor... Darbe girişiminden dört yıl sonra cezaevine atılıyor... İşte tam o sırada eski İçişleri Bakanı, cezaevine atılan bu işadamının sahibi olduğu marinanın önünde, şimdi videolar yayımlayan çete liderine düşman başka bir çete lideriyle poz veriyor... Marina el değiştiriyor... Eski bakan poz vermekle kalmıyor, “Ben olmazsam buraya mafya çöker” diyor... O fotoğrafta mafya lideriyle poz verdiğini bile unutuyor... Büyük laf etmiş olacak şu anki İçişleri Bakanı’ndan “özür diliyor...”

Şimdi gelelim senaryonun en can alıcı sorusuna... Sahi!.. Siz böyle aksiyon dolu bir filmi yönetseniz, yabancı uyruklu işadamına mahkemede hangi soruyu sorardınız? Sesinizi duyar gibiyim... “Söyle bakalım yabancı uyruklu işadamı, Pensilvanya’ya hangi isimleri götürdün? Aralarında hangi siyasiler vardı?”

İşte film bu ya, senaryoda can alıcı soruyu yöneltmek kimsenin aklına gelmiyor... Filmin adı ne mi? Sizinki de soru... Ne olacak, “ÇÖKMÜŞLER...”

BÜYÜK GURUR



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