Yalanlar üzerine kurulu iktidarlar çökmeye mecburdur...

09 Ağustos 2021 Pazartesi

Cumhuriyet, dün “Atatürk karşıtlığının sonu felaket” manşetiyle çıktı. Genç kadın muhabirimiz Ece Piroğlu’nun haberini kısaca şöyle özetleyebiliriz:

“Orman yangını Türk Hava Kurumu, Covid salgını da Hıfzıssıhha Enstitüsü kapatıldığı için ağır hasar verdi. Cumhuriyet kurumlarının ortadan kaldırılması, pandemi ve orman yangınlarını felakete dönüştürdü. Aslında bu kurumların kapanması bir bakıma devletin tasfiyesiydi...”

19 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı ilk döneminde ülkeyi bir cemaatle yönetmeyi tercih etti. Bu, sürece liboşlar da tam destek verdi. Bu yaklaşık 11-12 yıl sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi ağzından “Ne istediniz de vermedik” noktasına geldi. Gülen cemaati FETÖ’ye dönüştü; devleti öylesine ele geçirmişti ki artık AKP’ye ihtiyacı kalmadığını düşünüyordu. İktidarını kanıtlamak için kanlı darbe girişiminde bulundu.

Bu yıllardan ders almadığı anlaşılan Erdoğan-AKP yönetimi, iktidarlarını sürdürmek için hâlâ tarikatlara, cemaatlere kol kanat geriyor. İş öyle bir noktaya geldi ki, “Türkiye’nin inanç çizgisi Taliban’la aynı noktaya” çekildi!.. Hem de ülkenin en üst düzey yöneticisinin ağzından çıkan cümlelerle... Ülkenin kurumlarını birer birer çökerten iktidar temsilcileri, Türk toplumunda Atatürk’e duyulan sevginin bitmediğini, bitmeyeceğini gördükçe zaman zaman “geri adım atıyor” gibi gözüküyor. Ancak her olayda olduğu gibi bu konuda da inandırıcılığını kaybetmiş durumdalar...

İlkeleri yolumuzu aydınlatan, gazetemizin simge ismi İlhan Selçuk, 2 Ocak 1986 tarihinde Cumhuriyet okurlarına seslendiği Pencere köşesinde 12 Eylül öncesi ve sonrasını kaleme aldığı “Kurtarıcı” başlıklı yazısını şöyle noktalıyor:

“Biz bu filmi daha önce çok görmedik mi?

Görmez olur muyuz?

Kovboy filmidir bu; hep aynı senaryo üzerine işlenir; oğlan kızı kurtarır...

Sonra da...

İnsanlar ve toplumlar bir kez kurtarılmasınlar; kurtarıcılardan kurtulmak, çok ama çok daha zordur...”

“İnandırıcılık” sadece ülkeyi yöneten iktidarlar için değil, tüm kurumlar için geçerlidir. Başlıkta da söylediğim gibi, “yalanlar üzerine kurulu iktidarlar çökmeye mecburdur!..” Halkın önüne sandığın konulduğu gün de AKP iktidarının çöküş günü olarak tarihe geçecektir!..

CUMHURİYET’TEN AHBAP’A...

13 gündür ormanlarımız yanıyor... Tüm ülkenin ciğerleri yanıyor... Dayanışma da büyüyor... Sanatçı Haluk Levent’in önderliğinde AHBAP Derneği, yangın bölgelerindeki yurttaşlarımız için bağış-yardım kampanyası düzenliyor. Gazetemiz grafikerlerinden Müge Kaygusuz arkadaşımızın “Cumhuriyet Emekçileri” adına AHBAP’la dayanışması alkışlanacak bir davranıştı. Müge’nin AHBAP’a geçtiği dayanışma notunda, “Biz Cumhuriyet gazetesi emekçileri, elimizden geldiğince yaralara merhem olmak istedik ve aramızda topladığımız parayı güvendiğimiz siz AHBAP’lılara gönderiyoruz. Biliyoruz ki en ihtiyacı olana kullanılacaktır. Yeniden yeşerme umuduyla” yazılıydı...

İNADINA SORUYORUZ...

Okurumuza söz verdik... Hiçbir şaibenin üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz... Aylarca cüppeli amiral soruşturmasının sonucunu sorduk; kamuoyuna YAŞ’ta “emeklilikle ödüllendirildiğini” duyurduk. İşte bu yüzden bugün de birinci sayfamızın manşetinden sormayı sürdürüyoruz... Unutmayacağız, unutturmayacağız... Hiçbir konuda hesap vermeyen AKP iktidarını, Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’yi bu soruları bir kez daha yanıtlamaya çağırıyoruz.

