Yazıişleri mutfağından haberler savulun, Cumartesi eki geliyor

14 Eylül 2020 Pazartesi

Yazıişleri mutfağında ayrı bir heyecan... Yazılar akıyor, fotoğraflar çekiliyor, sayfalar yıkılıp yeniden yapılıyor... Yok olmadı sil baştan...

Cumhuriyet’le klasikleşen Kitap Dergi ve Pazar Dergi’nin ardından okurlarımızı ve özellikle kadınlarımızı bu haftadan itibaren cumartesi günleri yeni bir ekle selamlayacağız. Yazıişleri Müdürümüz İpek Özbey’in Yayın Danışmanlığı’nda “Cumhuriyet Cumartesi” 19 Eylül Cumartesi sabahı okura “merhaba” diyecek. Görsel Yönetmenliği’ni Elif Tokbay’ın, sayfa tasarımlarını Ece Kurtuluş Dursun’un yapacağı “Cumhuriyet Cumartesi” gazetemizin farklı bir yüzü olacak. Dünyanın yükünden, siyasetin ağır gündeminden bunalan okurlarımızı hafta sonları renkli, neşeli sayfalarla karşılayacağız. Tabii ki Türkiye’nin fikir gazetesi olarak yine de sizleri derin düşüncelere daldıracağız...

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İlk hafta kapakta Türk sinemasının unutulmaz ismi Müjde Ar var... Değerli meslektaşımız Fatih Türkmenoğlu, Müjde Ar’la Bodrum’da buluştu; Cumhuriyet Cumartesi için söyleşti... Hadi sizleri okumaya doyamayacağınız bu röportajdan bir bölümle buluşturayım:

“Aysel Gürel hep simit yerdi, hatırlarsın. Buzluk ağzına kadar simit doluydu. Bir gün gittim, karnım aç, ‘bir simit versene’ dedim. ‘Veremem’ dedi. ‘Bari yarım ver’ dedim. ‘Sezen’e vereceğim hepsini’ dedi. Yahu Sezen bunları nasıl yiyecek? ‘Olsun, bir senede yer, o bulup alamaz’ dedi. Ona çok zaafı vardı. ‘Hastanede sizi karıştırdılar’ diyordu.”

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Cumhuriyet Cumartesi’de kimler yok ki... Sayfalar dediğim gibi renkli mi renkli...

- Psikiyatr Dr. Gülcan Özer, “İnsan Halleri”nde aşka, ilişkilere, kişiliklere dair hallerimizi yazacak…

- Sağlıklı beslenmede bir marka olan diyetisyen Taylan Kümeli, “Püf Lokmaları” köşesiyle daha sağlıklı sofralar için rehberiniz olacak…

- Yeliz Bozkurt ile Moda Haftası’nın konuğu ilk hafta ünlü tasarımcı Arzu Kaprol… Kaprol, okurlarımıza, evde, sokakta, ofiste, kırmızı halıda, ilk buluşmada neler giyilebileceğinin tüyolarını verdi…

- Ebru D. Dedeoğlu her hafta kitap, yemek ve hayat ilişkisini bir konuğuyla masaya yatıracak. Bu haftaki konuğu Deniz Türkali’yle sohbeti okurken yüzünüzde güller açacak...

- Füsun Saka, korona, kriz dinlemeden Anadolu yakasında yeni bir mekân açan bu işin duayenlerinden Teoman Hünal’ı ziyaret etti.

- Uzay Mühendisi Astroloğumuz Serap Kılıç Baytok her hafta yıldızların dilinden konuşacak…

- Olcay Büyüktaş, her hafta kadınlara haklarını hatırlatacak…

- Şehriban Kıraç, teknoloji köşesinde sizleri yeniliklerden haberdar edecek...

- Orhun Atmış, ajanda köşesinde yeni deneyimleri sunacak, dene, tat, gez, keşfet, dinle, oku diyecek…

- Her hafta bir dosya konumuz olacak. Bu hafta Ayça Han’ın hazırladığı “Mizahın Kadınları”yla karşınızdayız…

- Yaşanmış hikâyelerde muhabirimiz Seyhan Avşar’ın kaleminden “Ben de korona oldum” yazısını okuyacak ve belki de maskenize, mesafenize her zamankinden fazla sahip çıkacaksınız…

Arkadaşlarımız tabiri caizse harıl harıl çalışıyorlar... Hem heyecanlıyız hem iddialıyız... Size yeni bir hayatın kapılarını açacak “Cumhuriyet Cumartesi” ekimizle ilk buluşma 19’unda... Bu cumartesi için gazeteniz Cumhuriyet’i bayinizden ayırtmayı unutmayın!..

Ciddiyet ve Cumhuriyet’ten tanıklıklar Cuma günü okurumuzla buluşacak

Bu haftadan itibaren iki sayfamızı cuma gününe taşıyoruz. Değerli yazarımız, Cumhuriyet’in simge ismi Şükran Soner’in kaleminden cumartesi günleri okuduğunuz “Cumhuriyet’ten Tanıklıklar” yazı serisi cuma günleri okurla buluşacak. Karikatüristlerimizin anlamlı desteğiyle hazırlanan mizah sayfamız bundan böyle cuma günleri okurlarımızı “Ciddiyet’e davet edecek...”

Gençler, Z kuşağı bu sayfalar sizin

Ekim ayı içerisinde ayda bir dört sayfamızı gençlere, Z kuşağına, üniversitelere ayıracağız... Ekimizi, Figen Atalay’ın editörlüğünde üniversiteli gençlerimizle birlikte hazırlayacağız. Bu 4 sayfalık ekimizde “yazın sayfası” da yer alacak... Üniversite öğrencileri kısa öykü (en çok 4 bin vuruş), deneme (en çok 4 bin vuruş) ve şiirlerini (en çok bir daktilo sayfası tutan), ad, soyad, hangi üniversite ve fakültede okuduklarını belirterek [email protected] adresine gönderebilecekler. Gönderilen yapıtlar; Işık Kansu’nun eşgüdümünde, Özcan Karabulut (öykü), Ferruh Tunç (şiir) ve Öner Yağcı’dan (deneme) oluşan bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunanlar gençlik ekinin “Genç Yazın” başlıklı sayfasında yayımlanacak...

Özel haberlerimizle, yazı dizilerimizle Türkiye’nin gündemini belirlemeye, ışık tutmaya devam edeceğiz. Yeni eklerimizle ve gençlere yönelik sayfalarımızla okurumuzu her gün daha dolu bir içerikle buluşturmak istiyoruz. Ve ekim ayında büyük bir sürprize hazırlanıyoruz!..