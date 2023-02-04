6’lı masadaki çatlak

04 Şubat 2023 Cumartesi

Siyasetin; siyasal bilince, sınıfsal tercihe, ideolojik ilkelere göre değil, kişisel çıkara, ilkesiz ittifaklara, ahbap çavuş ilişkilerine dayandığı toplumlarda, ne kadar büyük sözler edilirse edilsin, iş dönüp dolaşır, kişilerde düğümlenir. Türk siyasal yaşamında da bu böyledir. İktidar veya muhalefet, sağ veya sol fark etmez.

O yüzden herkes aylardır 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklamasını bekliyor. Bu işin fazla uzaması da doğal olarak, sadece sıradan yurttaşları, Millet İttifakı’nı destekleyen seçmenleri değil, bizzat bu masadaki partilerde aktif siyaset yapan isimleri bile bıktırıyor. Süreç uzadıkça sadece yılgınlık artmıyor, öfke de birikiyor.

Dahası var. Masanın AKP kökenli iki ismi, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, oy oranlarına ve yakın döneme dek hangi koltuklarda oturduklarına hiç bakmadan, masayı zora sokacak laflar ediyorlar.

Başka sıkıntıları da var masanın.

Örneğin, Anayasa Mahkemesi’nde görülen HDP’nin kapatılmasına ilişkin dava. Yüksek mahkeme, HDP’yi kapatacak mı, kapatmayacak mı? HDP, eğer kapatılırsa nasıl bir tutum alacak? Aday çıkaracak mı, çıkarmayacak mı? Eğer aday çıkarırsa, iddialı bir ismi mi gösterecek? Yoksa sırf aday çıkarmış olmak için bir ismi gösterip, seçime hiç asılmayıp 6’lı masanın adayını mı destekleyecek? Kapatılırsa, hangi partinin listesinden seçime girecek HDP’li adaylar? Millet İttifakı’yla birlikte fotoğraf vermeden, destek açıklaması yapmadan, kurumsal işbirliğine gitmeden, HDP yönetimi, seçmenlerini 6’lı masanın adayına oy vermeye ne ölçüde ikna edebilecek?

Bir diğer sıkıntılı durum da aday listelerinin nasıl şekilleneceği. Masada, oy oranı düşük 4 parti (Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi), basında yazılanlara göre, CHP listelerinden seçime girecekler. Bu durumda, bu dört partiye, hem de seçilecek sıralardan kaç kontenjan verecek CHP? 20 mi? 30 mu? 40 mı? Geleneksel CHP seçmeninin normal şartlarda asla oy vermeyeceği bu isimler, hangi illerde aday gösterilecekler? CHP’nin güçlü olduğu illerde mi? Yoksa zayıf olduğu, hiç vekil çıkaramadığı veya az sayıda milletvekili çıkarabildiği illerde mi? Eğer bu partilere oy oranlarının çok üstünde kontenjan tanınırsa, bu CHP’li milletvekili adaylarının işini zora sokmayacak mı? CHP, oyunu artırsa bile, TBMM’ye soktuğu milletvekili sayısı azalmayacak mı?

CHP genel başkanı, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda desteğini istediği bu dört partiye, cömertçe kontenjan ayırırsa, siyaseti parti örgütüne yaslanarak değil genel başkanın ağzının içine bakarak yapan ve seçilecek sıradan aday gösterilmeyen milletvekilleri ne yapacaklar? Sessizliklerini koruyacaklar mı? Seslerini yükseltecekler mi?

Bu soruları daha da çoğaltmak mümkün elbette.

Şimdilik görünen şu: CHP genel başkanı, adaylık konusunda ne İYİ Parti’nin direncini aşabiliyor ne de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın iddiasını dizginleyebiliyor.