Aday listeleri, sultanlar ve kapıkulları

12 Nisan 2023 Çarşamba

Milletvekili aday listeleri açıklandı. Beklediğimiz üzere kıyamet de koptu. Hem iktidar blokunun hem muhalefet blokunun listelerine, parti tabanlarından tepkiler yükseliyor. Kızıp, adaylığını geri çekenler var. Küsüp, partisinden istifa edenler var. En çok da siyasi omurga yoksunları, koltuk sevdalıları, fırsatçılar var.

CHP; 6’lı masadaki merkez sağcı ve AKP artığı müttefikleri yanında, Mustafa Sarıgül’e de listelerinde yer verdi. Toplam sayı 70’i geçiyor. Seçilebilir sıradakilerin sayısının 30’u aştığı söyleniyor. Az değil. Dahası, CHP’nin kendi kaynağından gösterdiği öyle isimler var ki evlere şenlik. Aralarında Kemalizm karşıtı, FETÖ’nün yayın organı Taraf gazetesi yazarı da var, gönlü HDP’de olanı da. Belli ki CHP genel başkanı, sadece sağcıları, sağın da sağındakileri değil, numaracı cumhuriyetçileri, Atatürk karşıtı liberalleri çok önemsiyor. CHP örgütünden gelen isimlerin hayli dışlanması, olası bir başarısızlık durumunda genel başkanlık yarışına girebilecek olan parti yöneticilerine yakın isimlerin listelerde pek yer bulamaması da gösteriyor ki 14 Mayıs’tan sonra CHP’de gerilim artacak. Bakalım, “İttifak siyaseti bunu gerektiriyor, çare yok. Bağrımıza taş basacağız” demek kurtaracak mı?

AKP’de de gerilim yüksek. Hem iktidar yorgunluğu var hem büyük bir başarısızlık. Her ne kadar parti; üç dönem kuralını, birkaç istisna hariç uygulasa da mevcut milletvekillerinin üçte ikisini yeniden aday göstermese de iki bakan hariç bakanların tamamını liste başlarına yazsa da 6 binden fazla aday adayının başvurduğu düşünülürse, tepki olmaması kaçınılmaz. Listelerde DSP ve HÜDA PAR’a yer verilmesi, tabanı genişletme çabasını gösteriyor. MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi’nin kendi listeleriyle seçime girmeleri ise şüphesiz Cumhur İttifakı’nın sandalye sayısına olumsuz yansıyacak.

İYİ Parti’nin içi de kaynıyor. Özellikle de partinin Atatürkçü, laik, merkez sağ çizgideki isimlerinden Aytun Çıray’ın tepkisi büyük. Bunun sandığa ne ölçüde yansıyacağını seçim gecesi göreceğiz elbette.

HDP listeleri malum, fakat iki isim var ki AKP’nin değirmenine çok su taşımış, iktidarın büyük sevgisini kazanmış, yetmez ama evet demiş, soldan sağa çok dönmüş isimler: Hasan Cemal ve Cengiz Çandar. Listeye girmelerinde, HDP yönetiminin, emperyalizm destekli PKK terör örgütü yöneticilerin yanında, muhtemelen ABD’nin de etkisi olmuştur. İktidar kim olursa olsun, eğer seçimlerden sonra yeni bir çözüm süreci (gerçekte çözülme, çürüme, çöküş sürecidir) gündeme gelirse, Cemal ve Çandar’a çok iş düşer. AKP’den CHP’ye, Brüksel’den Washington’a bağlantıları güçlüdür.

Bu tabloda millet için acı olan şudur: Cumhuriyetin 100. yılında yapılacak seçimlerde göğsünü gere gere, yüksek sesle, ısrarla, iddiayla, inatla, inançla “Ben Cumhuriyetçiyim, ben Atatürkçüyüm, ben antiemperyalistim” diyen ne bir vekil ne bir parti olacaktır Meclis’te.

Partilerin başında tek seçici sultanlar vardır, çevrelerinde de dalkavuklar ve milletvekilliği uğruna her denileni yapan kapıkulları.