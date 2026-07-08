Ankara’da yapılan NATO toplantısı nedeniyle devlet başkanları ve NATO’nun üst düzey yöneticileri ülkemize geldiler.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte liderler toplantısı öncesi basınla bir araya gelerek genel çerçevede NATO, RusyaUkrayna savaşı, Türk savunma sanayisi üzerine konuşma yaptı.

Hollandalı bir gazeteci, Türkiye’de “eleştiri yapanlara baskı” ve komedyen Deniz Göktaş’ın tutuklanması konularını hatırlatarak Rutte’nin görüşünü sordu.

Rutte NATO yüksek yetkililerinin bugüne kadar kaçamak yanıtlar vermesi yerine, bir devlet adamı tavrı takınarak açık ve etkin bir yanıt verdi.

Rutte, “Demokrasi seçimlerden çok daha fazlasıdır. Demokraside seçimler önemlidir. Fakat demokrasi aynı zamanda özgür medya demektir.

Demokrasi insanların protesto gösterileri düzenlemeleri ve yapabilmesidir. Medyanın tüm bunları izleyebilmesi NATO ittifakı için çok önemlidir” dedi.

Öte yandan Silivri duruşmalarını izlemek için İstanbul’a gelen Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor, “Aslında Silivri’ye dayanışma için geldiklerini” belirtti.

İmamoğlu’ndan aynı gün üç ayrı davadan savunma istenmesinin gerçek anlamda bağımsız bir yargı olamayacağını belirtti.

Amor ayrıca, “Akın Gürlek’e değinmek istiyorum. Bu süreçte kendisinin siyasi bir araç olarak kullanıldığını söyleyebili- riz” dedi.

Amor daha da ileri giderek “AKP, İmamoğlu’nu yenme- yi, yargıyı kullanarak yapmaya çalışmaktadır” dedi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor’un bu açıklamaları karşısında Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz” diyerek yanıt verdi.

NATO Genel Sekreteri Rutte, “Demokrasi seçimlerden daha fazlasıdır. Seçim önemlidir ama özgürlüklerin de korunması gerekir” diyor.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor ise Silivri davalarını gündeme alarak “AKP iktidarının yargıyı kullanarak İmamoğlu’nu elimine ettiğini” belirtiyor.

Batı dünyasından iki önemli kişi, Türkiye’nin demokrasiyle ilgili en önemli güncel konularında ilk kez bu derece açık ve net bir karşı çıkış ileri sürmüşlerdir. Bunun Batı dünyasındaki etkileri kuşkusuz izlenmesi gerekir.