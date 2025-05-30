Neler gördü bu gözler:

Savcı baron çıktı, polis kurye...

FETÖ soruşturması yürüten Fethullahçı, Yeşilay başkanı uyuşturucu satıcısı, hâkimin emir aldığı kişi marangoz...

Günlerdir araştırdığım bir haberi görünce anladım ki bitmiyor.

Anlatacağım ama önce kısa bir hatırlatma...

Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesinde en önemli dayanaklardan biri YÖK tarafından hazırlanan rapordu. YÖK Denetleme Kurulu’nun raporunda İmamoğlu’nun diplomasına dair işlemler için “Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği kanaatine varılmıştır” yazıyordu. Başsavcılığa gönderilen 14 sayfalık bu araştırma raporunun altındaki birinci imza ise YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Dağdeviren’e aitti.

Endüstri mühendisliği alanında akademisyenlik yapan Dağdeviren, 2020 yılından beri de YÖK’teki o en kritik koltukta oturuyor.

Şimdi...

Yıl: 2021.

Metin Dağdeviren, üç akademisyen arkadaşıyla ortak bir makaleye imza attı. Makale “Küresel Bulanık Kümeler Üzerine Güncel ve Kapsamlı Bir Derleme (A stateof-the-art survey on spherical fuzzy sets)” başlığını taşıyordu. Dağdeviren ve arkadaşları makalede özetle, “küresel bulanık kümeler” adı verilen matematiksel bir konuyla ilgili yazılmış bilimsel çalışmaları inceliyordu.

İşte bu makale “Journal of Intelligent & Fuzzy Systems” adlı uluslararası hakemli bir dergide yayımlandı. Bilenler bilir, böylesi bir dergide makale yayımlatmak akademik kariyer kadar uluslararası prestij açısından da çok değerli.

DERGİ MAKALEYİ GERİ ÇEKTİ

Gelin görün ki...

Hollanda merkezli yayıncı dergi bazı ihbarlar aldı ve bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma sonrasında da şüpheler haklı çıktı ve Metin Dağdeviren’in yazarları arasında olduğu makale geri çekildi. Dergi “üzüntü duyduklarını” ilan ettiği açıklamasında, kararlarına gerekçeleri de maddeledi.

Buna göre, ilgili makalede şüphelenilen ihlaller şöyle sıralandı:

- Atıf manipülasyonu örnekleri, (araştırma makalesi ile ilgisi olmayan kaynaklara yapılan alıntılar dahil)

- Tutarsız, konu dışı metinler ve “işkence edilmiş ifadeler”, (Yani anlam bütünlüğü bozulmuş, bilgisayar desteğiyle oluşturulmuş yapay cümleler.)

- Gönderim sürecine yetkisiz üçüncü tarafların muhtemel müdahalesi,

- Yazarlar ve hakemler arasında, yayın öncesinde tespit edilemeyen işbirliği veya gizli anlaşma şüphesi,

- Daha sonra geri çekilmiş bazı araştırma makalelerine yapılan atıflar. (Bu atıfların, üçüncü taraf müdahalesi ve manipüle edilmiş hakemlik süreçleriyle ilişkili olduğu anlaşılmıştır.)

İşte bu sebeplerden dolayı da, 17 Nisan 2025 tarihinde ilgili makale uluslararası dergi tarafından geri çekildi.

Yani...

Yanisi şu: Bir profesörün YÖK Denetleme Kurulu üyesi olduğu sırada yazdığı makalede sahtecilikler tespit ediliyor. Kanunlara göre kendisinin işlediği gibi ağır ihlalleri soruşturan makamda oturan aynı profesör, bir de “Ekrem İmamoğlu’nun diploması kanunlara uygun değil” diye rapor yazıyor.

“Journal of Intelligent & Fuzzy Systems” adlı derginin tüm dünyanın erişimine açık özrünü ve kararını, makalenin yazarı Metin Dağdeviren’e de sordum. Dağdeviren de 7 maddelik uzun bir açıklama gönderdi ve özetle şunları dedi:

- Çalışmamızın ilgili dergide kör hakem süreçlerinden geçerek yayımlanması dergi misafir editörleri tarafından uygun görülmüştür. Tüm bu süreçlerin e-posta ortamında kanıtları bulunmaktadır.

- İlgili derginin başka bir yayınevine geçmesi neticesinde ilgili dergide daha önce yayımlanan 685 makalenin geri çekildiğine ilişkin web sayfası üzerinden bir duyuru yapıldığı ve bizim makalemize de bu 685 makale içinde yer verildiği görülmektedir.

- Geri çekilmeye ilişkin duyuruda yer alan genel açıklamaları kendi makalemiz açısından hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

- Son 4 yıldır dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan bir akademisyen olarak yaptığım tüm akademik çalışmaların olduğu gibi bu çalışmanın da sonuna kadar arkasındayım.

Durum bu. Acaba, YÖK kendi kanunlarına uyup kendi denetleme kurulu üyesine disiplin soruşturması başlatıp Dağdeviren’e olası bir yaptırım uygulayacak mı? Takip edeceğim.