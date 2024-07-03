Koca’nın beklenmeyen konuşması

03 Temmuz 2024 Çarşamba

“Muhalefet cephesi önemli bir ayrıntıyı gözden kaçırıyor. O devir teslim törenindeki konuşmaya bir daha bakın...”

Sağlık bakanının neden değiştiğine dair iktidar kanadından konuştuğum bir kaynağım diyordu bunu. Neyi işaret ettiğine geleceğim ama önce...

2023 seçimlerinden aylar önce bu köşede özetle şunu yazmıştım:

“Fahrettin Koca yoruldu siyasetten. Hatta kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir buluşma da gerçekleştirdi. Zira 2023 için listelerde olmayı arzulamadığını, söyledi.”

Koca’nın o zamanki “af” talebi kısmen kabul oldu. Milletvekili yapılmadı ama Sağlık Bakanlığı’nda kaldı.

Peki, ne oldu da şimdi Sağlık Bakanlığı koltuğuna Kemal Memişoğlu oturdu?

İktidar kanadında iki farklı açı hâkim.

Bir kaynağım şu gerekçeleri sayıyor Fahrettin Koca’nın gidişi için:

- Son süreçte hastane randevuları çok aksıyordu. Bakan Koca bu aksaklığı kabul etmek yerine, sürekli savunma yapıyor; özeleştiri beklenirken inatlaşmaya giriyordu.

- Uyumsuzluk artmıştı. Misal, kabinede “sokak köpekleri” meselesi konuşulduğunda şerh koymadı. Ancak sonra aksi yönde bir açıklama yaptı.

- Atamalarda doğru bir çizgi izledi. Referanslardan ziyade liyakate baktı. Ama bu tavrı da özellikle torpil isteyen milletvekilleriyle arasını açtı.

YENİ BAKAN İLİM YAYMA’CI MI?

Bir diğer kaynağım ise Fahrettin Koca’nın koltuğu yeni bakana devrederken yaptığı konuşmaya dikkat etmemi istedi. Telefonda görüştüğüm, iktidar kulislerine hâkim isim ekledi: “Yeni bakan Memişoğlu öyle bir konuşmayı beklemiyordu. Zira, Koca giderken kendisine bitirmesi gereken ödevleri verdi. Böylece ‘Sağlık Bakanlığı sadece randevulardan ibaret değil’ dedi hem de ileride karşılaştırma için not düştü.”

Bunu duyunca bir kez daha baktım Fahrettin Koca’nın devir teslim konuşmasına.

Gerçekten de “Çabalarla kıymeti artan ve sahibi millet olan bir emaneti size devrediyorum” deyip bitirilmesi gereken projeleri sıralıyordu Koca:

“Ülkemizin aşı konusunda dışa bağımlılığını tamamen ortadan kaldıracak olan Yeni Hıfzıssıhha Projesi’ni ulaştığı noktada size devrediyorum. Kuduz aşısıyla ilgili süreçlerin sürdürülmesini siz üstlenmiş oluyorsunuz. Sağlık Vadisi Projesi için çok gayret gösterdik ve sayın cumhurbaşkanımızın imzasıyla kararnamesi çıktı. Sıra projenin hayata geçmesine gelmiştir. Bu görev devir teslim töreninde anılması en mühim noktalardan biri budur. Sancaktepe’de yapılması planlanan hücre ve gen terapisi projemizin hayat bulması milletimizin büyük bir beklentisidir. Bu hassas sorumluluğu bütün gücünüzle devralacağınıza inanıyorum. Sürekli glikoz ölçüm sensörlerinin üretimi son aşamaya geldi. Bilindiği gibi aile diş hekimliğini de pilot uygulama olarak başlatmıştık. Bu projeleri gönül rahatlığıyla size devrediyorum.”

Özetle böyle. Bitirirken şunu çok merak ediyorum:

Fahrettin Koca, eski bakan Recep Akdağ döneminde Sağlık Bakanlığı’nda ciddi anlamda kadrolaşan Menzil cemaatini dizginleme görevini de üstlenmişti. Öyle ya, Koca’nın kendisi İskenderpaşa cemaatindendi.

Peki, şimdi ne olacak? Şu sıralar kendi iç kavgalarıyla meşgul olan Menzilciler, yeni dönemde Sağlık Bakanlığı’nda eski gücüne kavuşacak mı? Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun İlim Yayma Cemiyeti’ne yakın olduğu iktidar kulislerinde konuşuluyor. Bakalım, Koca’nın sonunu getiren noktalardan olan “atamalar” meselesinde Memişoğlu nasıl bir politika izleyecek.

