Hafta sonu Fenerbahçe için hareketli bir kongreye tanıklık ettim. İki adaylı seçime gidildi. Bir tarafta Aziz Yıldırım diğer yanda Hakan Safi. Yeni aday Safi nerede olursa olsun iddialı sözler sarf etti, çok sayıda yıldız futbolcuyla anlaştığını söyledi. Yıldırım ise sessizliğini korudu, transferden söz etmedi sadece alınacak yerleri işaret etti ve “Bir yıl için buradayım” dedi. Seçime 27 bin üye katıldı. Bana göre büyük katılım dı bu. Pazar sabahı erken saatlerde koşuşturma başladı. Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz babasını bir an olsun yalnız bırakmadı. Yıldırım’ın seçime girmesinde tartışmasız en büyük etken Yaz Yıldırım’a ait. 13 yaşındaki Yaz’a şimdiden geleceğin başkanı gözüyle bakılıyor.

45 sandıkta pusulaları saymak öyle kolay olmadı. İki tarafta heyecanlı bekleyiş hâkimdi. Özellikle Hakan Safi destekçileri “Biz kazanacağız” deyip son derece emin görünüyordu. Aziz Yıldırım tarafı sakin kalmayı yeğledi. Yıldırım zaman zaman yanındakilere uyarı çıkışları yapmadan edemedi. Ama kendisini ilk defa bu kadar sıcak, yapıcı, rahat gördüm. Şaşırdım. Çünkü Aziz Yıldırım’ı herkes sert kişiliğiyle tanır. Sandıklar açılmaya başladı. 1, 2, 3’ü takiben 4, 5, 6, 7. sandıktan sonra Aziz Yıldırım’ın farkı açmaya başladığı yönünde haberler gelmeye başladı. Bu durum karşısında kongreyi kaybettiğini anlayan Hakan Safi ister istemez gerildi, akabinde basın mensuplarını çevresine topladı kısa bir konuşma yaptı: “Camia böyle istedi, güzel yatırımlar yapacaktık. Gördüm ki Fenerbahçe eskiden yana eskiyle yaşamak istiyor.”

Diğer yanda Aziz Yıldırım tarafında 8 yıl sonra yeniden koltuğa geçen başkanlarına büyük sevgi gösterisi vardı. Kızı Yaz’ın sevincini görmeniz lazımdı. Yıldırım seçimi 17 bin 245 oyla kazandı, Safi’ye 9927 oy çıktı. Aziz Yıldırım süreci çok iyi yönetti, tecrübesiyle seçimi zorlanmadan kazandı. Bu kadar farktan şunu görüyorum Safi’nin iddialı sözleri genel kurul üyelerini doyurmadığı gibi abartılı gelmiş. Başkan için bir yıl kısa bir zaman. Hedef şampiyonluk. Zaten bunun için geldi Aziz Yıldırım. Şu süreç itibarıyla yapılacak hamleler çok çok önemli. En önemlisi de takımın başına kimin geçeceği. Transfer sonraki iş. Aykut Kocaman ismini yine duyar gibiyim ama...