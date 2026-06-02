Bir elektronik para kuruluşu düşünün.

Aynı kişinin fotoğrafıyla farklı isimler adına hesaplar açılabiliyor. Yasadışı bahis örüntüsü taşıdığı tespit edilen hesaplar yüzlerce gün boyunca işlem yapmaya devam edebiliyor. Aynı IP adreslerinden açılan binlerce hesap birbirleri arasında para transferleri gerçekleştiriyor. Ve bütün bunlar olurken sistem üzerinden yüz milyarlarca liralık para hareket ediyor.

Gelin detaylarını anlatayım.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan PayCO iddianamesi, elektronik para sektörüne ilişkin son yılların en dikkat çekici soruşturmalarından birinin ayrıntılarını ortaya koyuyor.

Dosyadaki bilgilere göre şirket 2020 yılında Bingo Elektronik adıyla kuruldu. Daha sonra PayCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ adını aldı. Şubat 2025 sonrasında ise hisselerin Fastcapital Investment isimli firmaya devredildiği görülüyor.

Şirketin kurucusu Ozan Bingöl. İddianamede Ozan Bingöl hakkında örgüt üyeliği suçlaması yer alırken bazı yöneticiler hakkında da karapara aklama ve suç örgütü yönetme suçlamaları yöneltiliyor.

Dosyadaki verilere göre PayCO’nun işlem hacmi 31 Mayıs 2025 itibarıyla yaklaşık 213 milyar liraya ulaşmış durumda. Bunun yaklaşık 123 milyar lirasını cüzdanlararası para transferleri oluşturuyor.

Mali analiz raporunda PayCO ve alt bayileri hakkında yasadışı bahis ve kumar faaliyetlerine aracılık edilmesi, POS cihazlarının amaç dışı kullanılması ve benzeri şüpheler nedeniyle çok sayıda istihbari kayıt bulunduğu ifade ediliyor. Raporda şirketin finansal sistemin suç gelirlerinin dolaşıma sokulmasına elverişli şekilde kullanılmasına katkı sağladığı yönünde güçlü bulgular bulunduğu değerlendirmesine yer veriliyor.

MASAK bununla yetinmiyor.

Analizlerde Ozan Bingöl’ün hesaplarında yüz milyonlarca liralık para giriş ve çıkışı bulunduğu, özellikle 2022 sonrasında işlem hacminde ciddi artış yaşandığı ve yüksek tutarlı yurtdışı transferleri gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Raporda ayrıca şirket sermayesinin önemli bölümünün kısa süreli borç ilişkileriyle finanse edildiği, aynı paraların farklı kişiler üzerinden dolaştırıldığı ve birkaç gün sonra geri gönderildiği belirtiliyor. MASAK, bu işlemlerin fonların kaynağını gizleme amacı taşıdığı yönünde değerlendirmelerde bulunuyor.

Dosyada dikkat çeken bir diğer başlık ise Sipay ile kurulan para ilişkileri. İddianameye göre Ozan Bingöl ile Sipay ve şirketin kurucusu Turgut Nezih Sipahioğlu arasında milyonlarca liralık para transferleri gerçekleştiği belirtiliyor.

Bu işin bir de Merkez Bankası denetimi var.

Denetimlerde PayCO’nun yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik risk analizlerini yeterli düzeyde gerçekleştirmediği, yüksek riskli işlem takibi yükümlülüklerini yerine getirmediği ve dijital kimlik doğrulama süreçlerinde ciddi zaaflar bulunduğu tespit edilmiş. Bu eksikliklerin kötüye kullanılması sonucunda sahte hesaplar açılabildiği belirtiliyor.

Denetimlerde incelenen kullanıcı işlemlerinin önemli bölümünün yasadışı bahis örüntüleriyle örtüştüğü değerlendirilirken şirketin bu işlemlerden 100 milyon liranın üzerinde komisyon geliri elde ettiği ve bunun “haksız menfaat” niteliğinde olduğu ifade ediliyor.

Gelelim dosyanın en çarpıcı bölümüne.

İddianameye göre Fırat Gökdeniz kendi fotoğrafını kullanarak farklı kişiler adına hesaplar açtı. Savcılık tespitlerine göre yalnızca 20 Mart 2025 ile 16 Nisan 2025 tarihleri arasında toplam 36 bin 955 işlem gerçekleştirildi ve işlem hacmi 115 milyon 537 bin liraya ulaştı.

Denetim sürecinde yasadışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen kullanıcı hesapları incelendiğinde aynı IP bloklarından çok sayıda hesap açıldığı, benzer cihaz parmak izi verileri kullanıldığı ve hesaplar arasında yoğun para transferleri gerçekleştirildiği belirlenmiş. Transferlerin ekonomik hayatın olağan akışına aykırı biçimde yüksek frekanslı, parçalı ve döngüsel şekilde gerçekleştiği belirtiliyor.

Bu hesapların kuruluş içindeki toplam işlem hacminin yaklaşık yüzde 37.8’ini oluşturduğu belirtiliyor. Denetim raporlarına göre riskli olduğu değerlendirilen binlerce hesap hakkında zamanında bloke veya kapatma işlemi uygulanmadı.

MASAK raporlarında yüksek riskli işlemlere ilişkin aksiyonların son derece gecikmeli şekilde alındığı belirtiliyor. Risk bazlı senaryoların çalışmasına rağmen bazı kullanıcılar hakkında ancak 412 ila 560 gün sonra işlem yapıldığı ifade ediliyor. Bu süre içerisinde söz konusu kullanıcıların 5.2 milyar lirayı aşan cüzdan transferlerine taraf oldukları kaydediliyor.

PayCO bünyesinde nitelikli doğrulanmış statüde açılan 728 hesabın tamamının yasadışı bahis örüntüsü taşıdığı ifade ediliyor. Bu hesapların büyük bölümünün daha sonra kapatıldığı ancak yüzlercesinin yeniden doğrulanarak sisteme geri alındığı belirtiliyor.

Elbette bütün bu değerlendirmeler iddianamede ve soruşturma dosyasında yer alan tespitlerden ibaret. Son sözü mahkeme söyleyecek.

Ancak ortada duran tablo şu:

213 milyar liralık işlem hacmine ulaşan bir elektronik para kuruluşuna ilişkin soruşturmada; sahte hesaplar, yasadışı bahis örüntüleri, geciken denetimler, şüpheli para hareketleri ve karapara aklama iddiaları aynı dosyada bir araya geliyor.

Bu nedenle PayCO dosyası yalnızca bir şirket soruşturması değil, Türkiye’de elektronik para sistemlerinin nasıl denetlendiğine ilişkin çok daha büyük bir tartışmanın da merkezinde yer alıyor.