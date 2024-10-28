İsrail’e dokundurmayan İslamcılar

28 Ekim 2024 Pazartesi

“Memleket komünist olacaksa onu da biz yaparız” sözü yıllarca Nevzat Tandoğan’a mal edildi. Bugün olsa her halde “Memlekette İsrail karşıtlığı olacaksa onu da biz yaparız” diye söylenirdi.

Hatırlayın, İstanbul’daki SAHA EXPO Savunma Fuarı’na dünyadan pek çok şirket katıldı. Bunlardan biri de İngiliz BAE System. İslamcı gazeteci Adem Özköse, şirketin standının önünde, “Bu İsrail’in en büyük silah tedarikçilerinden biri, Gazze’de kardeşlerimiz öldürülürken buna izin vermeyelim” diye bağırınca yaka paça gözaltına alındı.

Gelelim hikâyeye...

Önce fuar...

SAHA, EXPO organizatörlüğünde 2 yılda bir düzenleniyor. SAHA İstanbul’un yönetim kurulu başkanı, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar. Fuar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşiyor. Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları başta olmak üzere birçok kamu kurumu destekleyenleri arasında. Aselsan’dan MKE’ye kadar savunma sanayisinin kritik şirketleri de sponsorlar listesinde. Anadolu Ajansı (AA) ise medya partnerlerinin en tepesinde. Kısacası, tam bir devlet fuarı.

İSRAİL’E SİLAH SATAN ŞİRKET

Sonra protestocu Adem Özköse’den bahsedelim.

Belki hatırlarsınız. 12 yıl önce çok konuşmuştuk. Suriye’deki ayaklanmayı destekleyen Özköse, Esad’ı eleştiren belgesel çekme iddiasıyla ülkeye gitmişti. Burada hapse atılan Özköse’yi kurtarmak için devletlerarası bir diplomasi yürütülmüştü. 2012 yılının mayıs ayında serbest kalan Özköse, “Beşar Esed inşallah devrilecek” demişti. Özetle, Türkiye’nin Suriye politikasının “özgürlük” sembollerinden birisiydi.

Son olarak şirket...

BAE System, İngiltere’nin en büyük, gelire göre dünyanın 6. büyük silah şirketi. Şirket, Gazze saldırısından beri, Filistin yanlıları tarafından protesto ediliyor. Bunun nedeni; savaş uçakları, mühimmatlar, füze fırlatma kitleri ve zırhlı araçlar için bileşenler de dahil olmak üzere BAE System’in İsrail’in en büyük tedarikçilerinden olması. O kadar ki BAE System, İsrail’e beyaz fosfor imalinde kullanılan madde ithaliyle bile suçlanıyor. Şirket hisselerinin Gazze saldırısıyla yükselişi haber oluyor.

İşin ilginci, SAHA EXPO’ya sponsor olan AA, İngilizce yayınlarında, BAE System’in İsrail ile ilişkilerini deşifre eden yayınlar yapıyor. Örneğin 17 Nisan tarihli haberde, Silahlı Şiddete Karşı Eylem grubunun İcra Direktörü Iain Overton ile söyleşi yapan Ajans, şunları aktarmış: “BAE Systems’in İsrail’le şu anda doğrudan ilişkisi var. İsrail’e obüs sattığını biliyoruz. Aynı zamanda F-35 savaş uçakları tedarik eden bir konsorsiyumun parçası olduklarını da biliyoruz. Bu silahlar, uluslararası insani hukukun ihlalinden, soykırım iddialarına kadar her türlü eylemde açıkça kullanıldı.”

TİCARETE DOKUNDURMUYORLAR!

“BAE şirketi Gazze’deki soykırımdan kâr sağlıyor” yazılı pankartlar taşıyan protestocular, şirketin Londra’daki binası önünde silah ihracatının durdurulmasını istemişler. Ya da Lancashire’da şirket fabrikasını bloke etmişler. AA da bu eylemlere yer vermiş. Gelgelelim, Adem Özköse’nin aynı şirketi protestosu Türkiye’de olunca AA’da haber olmamış!

Daha da ilginci, Kaan uçağı dahil pek çok yerli projede BAE System ile işbirliği yapıldığı resmi kaynaklarda anlatılıyor.

Sonuç olarak...

Erdoğan her gün “Ey Batı, İsrail’e silah vermeyi ne zaman bırakacaksın” diye çağrı yapıyor. Buna karşın İsrail’e en büyük silah tedariklerinden birini yaptığı için dünyada protesto edilen şirketle işbirlikleri bir yana, kendi himayesindeki fuarda daha çok silah satsın diye konuk ediyor. Devletin ajansı, dünyada o şirketi protesto edenleri desteklerken kendi sponsor olduğu fuardaki protestoyu haber yapmıyor. Suriye’deki çatışmalar sırasında faaliyetleri için hapsedilen Adem Özköse’yi dünyaya gösterip “zalim Esad yine yaptı yapacağını” derken kendi ülkesinde aynı kişi barışçıl bir protesto yaptığında yaka paça gözaltına alıyor. Sonra da dünyaya Filistin dersi vermeye çalışıyor. Yersen!

Üstelik bu ilk değil. AKP yönetimi Rize’de Burger King açılışı yaparken “kahrolsun İsrail” diye bağıran akademisyen hastanelik edilinceye kadar dövüldü. İsrail ordusuna elektrik sağlayan şirketin önünde protesto yapan gençler ters kelepçeyle hapsedildi. İsrail ile ticareti yazan Metin Cihan gibi gazetecilere soruşturmalar açıldı. Bunlar olurken hükümet medyasında Netanyahu’nun evinin önünde bile İsrail protestosunun yapılabildiğini okuduk!

İktidara göre, canınızın istediği kadar İsrail karşıtı olabilirsiniz. İsrail’e istediğiniz kadar beddua edebilirsiniz. Starbucks’ta kahve içenleri dövüp kolaları yerlere dökebilirsiniz. Yeter ki İsrail ile derin ticareti sorgulamayın! Milyonları bir yalana inandırabilirsiniz. Yeter ki elinizde büyük bir sopa olsun.