Yok artık daha neler göreceğiz
Şaşırmak zihnin ilacı. Ne kadar
alışırsak aklımız o kadar körleşiyor.
İnsan hayret ediyor denilen olaylar
var. Onlardan biri geçenlerde Urfa’da
yaşanmış. Kamuoyundan da sır gibi
saklanmış. Açıkçası ben de duyduğumda
kulaklarıma inanamadım. Tam beş ayrı
askeri kaynakla konuşarak teyit edince
“şimdi yazmanın zamanı” dedim.
Hani madem bunca koruma var da bu
sınır nasıl geçiliyor diyoruz ya...
Suriye’den Türkiye’ye yönelik
insan kaçakçılığındaki büyük şüphe
yetkilileri bile şaşırtmış. Zira kaçakçılık,
Suriye’deki operasyon bölgesinde
görevli bir tuğgeneralin makam
aracıyla yapılıyormuş. Güvenlik
görevlileri normalde durdurulmayan,
aranmayan araca savcılık izniyle
operasyon yapmış. Para karşılığı
Suriyelileri sınırdan geçiren askerleri
kıskıvrak yakalamış.
GENERALİN ARACIYLA KAÇAKÇILIK
Konuştuğum kaynaklar, Suriye’deki
birliklerde görevli Tuğgeneral B.Ç’nin
emir astsubayının ve korumalığını yapan
uzman çavuşun bu nedenle gözaltına
alındığını söyledi. İki asker, operasyon
için Suriye’de bulunan tuğgeneralin
makam aracıyla Suriye’den Türkiye’ye
vızır vızır insan taşıyormuş. Bu işten de
her postada binlerce dolar kazanıyormuş.
Elbette generalin aracından kimse de
şüphelenmiyormuş.
Milli Savunma bakan yardımcısını
resmi bir açıklama için ısrarla aradım
ancak geri dönüş olmadı. Konuştuğum
diğer bakanlık kaynakları ise olaya hızla
el koyduklarını, Tuğgeneral B.Ç’nin
skandal olaydaki ihmalinden dolayı
soruşturma geçirdiğini, emekliliğe sevk
edildiğini söyledi. Öte yandan emir
subayı ve koruma çavuşu hakkında ise
savcılık soruşturmasının sürdüğünü, iki
askerin TSK ile ilişiğinin de soruşturmanın
sonucunda kesildiğini anlattılar. Kısacası,
“Üzerimize düşeni yaptık” dediler.
Savcılık kaynakları da askerlerin evlerine
baskın yapıldığını, haklarında mali inceleme
raporu hazırlandığını ifade etti.
Sadece Tuğgeneral B.Ç. değil.
Urfa’da görev yapan 20. Zırhlı Tugayı’nın Komutanı Tuğgeneral M.B’nin de soruşturmanın selameti için Hakkâri Yüksekova’da 3. Piyade Tümeni’ne komutan yardımcısı olarak atandığını söylediler.
BU İLK DEĞİLMİŞ
Dahası...
Bu olayı araştırırken vakanın ilk
olmadığını öğrendim. Özellikle alt
rütbelerde, benzer birçok işbirlikçi ortaya
çıkarılmış.
Peki neden? Neden TSK’de bu vakalar
yaşanıyor. Bunu iki askere sordum.
CHP’nin Milli Savunmadan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı Emekli
Amiral Yankı Bağcıoğlu, kendisinin
de duyduğu olayla ilgili, "TSK
personel kıymetlendirmesi açısından
değerlendirirsek liyakatin ve personel
seçiminin öneminin bir kez daha ortaya
çıktığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.
“15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında
general ve amirallerin özel karargâhı
olan emir subayı ve emir astsubaylarının
etkinliğini, FETÖ’nün onlara verdiği önemi
ve görevleri hep beraber gördük” diyen
Bağcıoğlu, “Emir subayı ve astsubaylarının
seçimi, diğer önemli görev seçimleri gibi,
kritik bir görevdir, sorumluluk gerektirir”
ifadelerini kullandı. Bağcıoğlu, “Düzensiz
göçmenleri yurda sokmaya çalışan suç
örgütleri TSK’de görevli kritik bir birlik
komutanlarının özel karargâhında yer alan
emir astsubayları ile dahi suçta işbirliği
yapabilecek durumda” dedi. Bağcıoğlu,
“Bu olaydan alınması gereken ders,
‘TSK’de liyakata dayalı personel seçim
ve görevlendirme sisteminden asla
vazgeçilmeden devletin tüm unsurları
ve imkânları ile düzensiz göç ile tavizsiz
mücadele zorunluluğu’” tespitinde
bulundu.
Bölgede uzun yıllar görev yapan eski
İncirlik Komutanı emekli Albay Orkun
Özeller ise “Maalesef bir tugay komutanın
emir astsubayı ve koruma personelinin
makam aracıyla insan kaçakçılığı yaparken
yakalandığı bilgisi değişik kaynaklardan
bana da ulaştı” dedikten sonra şöyle
devam etti:
"Sınır ötesinde büyük özveri ile
canlarını ortaya koyarak mücadele
eden askerlerimizin bu tarz olaylar ile
lekelenmesi kabul edilemez. Fakat bu
olayın da münferit olmadığını, devletin
başka birimlerinden personelinin de
bu tür işlere tenezzül ettiğini duyuyor
ve biliyoruz. Bunun önüne geçmek için
alınacak iki tedbir var. Birincisi bu tür
olayları tespit edince en ağır yaptırımlar
ile ceza almalarını sağlamak. İkinci tedbir
de devlet olarak ülkeye kaçak giren her
Suriyelinin Afganın vb. nasıl bir beka
problemi olduğunu anlatabilmektir.”
Bir generalin makam aracıyla TSK
personelinin insan kaçakçılığı yapmasına
“skandal” deyip geçebiliriz. Ama
skandal dediğimiz aslında bir alarm
zili gibi. Duymazsak daha beterinden
sakınamayız.
Alışkanlık istila gibi. Milletlerin içine
girdikten sonra onları kendisine çeviriyor.
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