Kazanacak ve şampiyon olacak… İlk maçtan itibaren liderlik koltuğuna yerleşen ve hiç kalkmayan Galatasaray’ın, Samsunspor deplasmanı için “evdeki hesabı” bu. Çarşıya uymuyor… Zira Galatasaray’da çok önemli üç eksik var: Uğurcan, futbol hırsı ve konsantrasyon…. Samsunspor ise, konuğunun tam aksine gayet hırslı, hazır ve puan almak için sahaya çıkmış durumda… Galatasaray 9’da Yunus ile bulduğu ilk gol hariç oyuna etki edemiyor. Samsunspor ise sık sık Galatasaray savunmasını gafil avlamayı başarıyor. Ki bunların 4 tanesi ağlara kavuşuyor (22’ ve 71’ Mouandilmadji, 57’ ve 82’ Ndiaye). Bunda Günay’ın; adeta “Ben daha da bu takımda kalmayacağım” dedirten bir hatayla 63’te oyundan atılmasının etkisi büyük. Galatasaray’ın mağlubiyeti onu lider koltuğundan kaldırmıyor, iddiasından da koparmıyor ama karizmasının hasar gördüğü doğru…