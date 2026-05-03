Cumhuriyet Gazetesi Logo
Karizma kazası
Ebru Kılıçoğlu
Son Köşe Yazıları

Karizma kazası

03.05.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Kazanacak ve şampiyon olacak… İlk maçtan itibaren liderlik koltuğuna yerleşen ve hiç kalkmayan Galatasaray’ın, Samsunspor deplasmanı için “evdeki hesabı” bu. Çarşıya uymuyor… Zira Galatasaray’da çok önemli üç eksik var: Uğurcan, futbol hırsı ve konsantrasyon…. Samsunspor ise, konuğunun tam aksine gayet hırslı, hazır ve puan almak için sahaya çıkmış durumda… Galatasaray 9’da Yunus ile bulduğu ilk gol hariç oyuna etki edemiyor. Samsunspor ise sık sık Galatasaray savunmasını gafil avlamayı başarıyor. Ki bunların 4 tanesi ağlara kavuşuyor (22’ ve 71’ Mouandilmadji, 57’ ve 82’ Ndiaye). Bunda Günay’ın; adeta “Ben daha da bu takımda kalmayacağım” dedirten bir hatayla 63’te oyundan atılmasının etkisi büyük. Galatasaray’ın mağlubiyeti onu lider koltuğundan kaldırmıyor, iddiasından da koparmıyor ama karizmasının hasar gördüğü doğru…

İlgili Konular: #galatasaray #Maç #Şampiyon #samsunspor #futbol

Yazarın Son Yazıları

Karizma kazası

Kazanacak ve şampiyon olacak…

Devamını Oku
03.05.2026
Harakiri

Son dönem derbilerinde görmediğimiz kadar ofansif bir futbolla başlıyor maç.

Devamını Oku
27.04.2026
Sürpriz veda

Çok değil 4 gün önce karşı karşıya gelmişti iki takım.

Devamını Oku
23.04.2026
Vasat mutluluk

Gençlerbirliği ligin dibine kaymaktan kurtulmaya; Galatasaray liderlik koltuğundaki huzurunu bozmamaya çabalıyor…

Devamını Oku
19.04.2026
Evdeki hesap...

Taktik mi yoksa psikoloji mi bilinmez, Galatasaray karşısında Kocaelispor, ilk yarıyı her anlamda “arkasına yaslanarak” geçiriyor…

Devamını Oku
13.04.2026
Sorumlu

Ama Galatasaray’da bu maç sorumluluk alan kadro, önceki maçın yaralarını sarmakta kararlı! 75’te maçın bir diğer yıldızı Lemina, skoru 3’e getiriyor. Sorunlu bir kadrodan sorumlu bir takım oyunu çıkartan Galatasaray yoluna devam ediyor.

Devamını Oku
09.04.2026