Sarı-kırmızı maçta, ilk düdükten itibaren, Göztepe temkinli; Galatasaray baskıcı bir futbol sergiliyor. Baskı var ama “golü kim atacak?” diye düşündüren bir kadro ile sahada olan Galatasaray’da, cevap günün çalışkanı Barış Alper’den 5. dakikada geliyor… 19’da ise yine baskının bir sonucu olarak İlkay’ın Göztepe kalesine yolladığı topla Galatasaray’ı 2-0 öne geçiriyor. Göztepe, ikinci yarının ilk 15 dakikasında rakibini sersemleten bir baskı ve bir golle oyunu dengeliyor (50’ Juan)… Ama Galatasaray’da bu maç sorumluluk alan kadro, önceki maçın yaralarını sarmakta kararlı! 75’te maçın bir diğer yıldızı Lemina, skoru 3’e getiriyor. Sorunlu bir kadrodan sorumlu bir takım oyunu çıkartan Galatasaray yoluna devam ediyor.
Sorumlu
