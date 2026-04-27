Son dönem derbilerinde görmediğimiz kadar ofansif bir futbolla başlıyor maç. İki takım da bir an önce topu rakip ağlara yollamak istiyor. Bu dağınık bir futbol ve stres yaratıyor önce sahada… Nitekim, bu tablo bir penaltı kazandırıyor Fenerbahçe’ye. Ama 13. dakikaya denk gelmesinden mi bilinmez Talisca kaçırıyor penaltıyı. Bu aynı zamanda kırılma anı… Zira Fenerbahçe sahayı güzelce rakibine, özellikle de 40’daki ilk golün sahibi Osimhen’e bırakıyor… 67’de Galatasaray lehine çalınan penaltı, Fenerbahçe’de Talisca’nın çıkardığı kılıcı, Ederson’un takımının karnına sapladığı an oluyor… Zira hakemin kulağına fısıldadıkları, kırmızıyı getiriyor! 67’de Barış Alper penaltı atışını, 83’teyse Torreira maçın başından beri kovaladığı golü ağlara yolluyor. Şampiyonluğa ortak olmak için gelen Fenerbahçe, derbiden harakiri yaparak ayrılıyor…