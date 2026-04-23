Çok değil 4 gün önce karşı karşıya gelmişti iki takım. O skordan bağımsız olarak maç; orada kaldığı yerden başlıyor: Gençlerbirliği kendi sahasında temkinli ve durgun, Galatasaray sadece olması gerektiği kadar baskın… Ancak ikinci yarının ilk düdüğü ile anlıyoruz ki kaybedenin eleneceği maçta, iki takım da ellerindeki tüm kozları bu yarıya saklamış. Baskı ve tehlikeli pozisyonlar Galatasaray’dan gelse de eline geçen fırsatları boşa harcamayan Gençlerbirliği oluyor. Ankara takımı; iki kere geldiği Galatasaray kalesinden 51’de Fıratcan, 83’teyse Traore’nin golleriyle dönüyor. Kaleci Erhan’ı geçemeyen Galatasaray, kupanın “sürpriz”lerinden ikincisini yaparak çeyrek finalde veda ediyor.
Sürpriz veda
