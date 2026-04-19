Gençlerbirliği ligin dibine kaymaktan kurtulmaya; Galatasaray liderlik koltuğundaki huzurunu bozmamaya çabalıyor… Yani matematiksel değil ama psikolojik olarak bir tarafın ölüm, diğer tarafın kalım maçı… Galatasaray, henüz 2’de, “Bitti” denilen Icardi’yle gelen golle motivasyonunu artırırken, 35’teki Yunus’un golüyle rahatlıyor. 67’ye kadar, ezici olmasa da daha baskın bir futbolla sahanın hâkimi oluyor. Ancak bu dakikada Gençlerbirliği’nin Niang ile gelen golü dengeyi değiştiriyor. Galatasaray’ın farkı açmaktan ziyade skoru korumaya yöneldiği, Gençlerbirliği’nin de “Rizespor gibi bir travma da ben yaratır mıyım?” arayışına girdiği dakikalar sonrasında, stres artıyor skor değişmiyor… Galatasaray vasat futbol ama önemli 3 puanla yoluna devam ediyor.
Vasat mutluluk
