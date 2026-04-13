Taktik mi yoksa psikoloji mi bilinmez, Galatasaray karşısında Kocaelispor, ilk yarıyı her anlamda “arkasına yaslanarak” geçiriyor… O kadar ki, Galatasaray topu alıyor rakip sahaya yerleşiyor… Öte yandan çalışkan ama sonuçsuz bir çaba bu. Zira bu baskıdan tehlike çıkmıyor. 30’da, Jakobs’un ısmarlama ortasını kafa vuruşu ile ağlara yollayan Sane’nin golü hariç… Galatasaray, ilk yarının konforu ve “Ne de olsa yenerim” düşüncesiyle çıktığı ikinci yarıda farklı bir Kocaelispor ile karşılaşıyor. Kocaelispor hem güç hem de 72’de Petkovic ile bulduğu golle skor olarak oyunu dengeliyor. Kalan sürede futbol skoru değiştirecek kalitede olmayınca, iki takım da kaderine düşen birer puan ile yetiniyor…