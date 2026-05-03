Değerli okurlarım bilirler; ben saklı, gizli kaynaklardan gelen “özel istihbarat”ı genellikle pek kullanmam, açık bilgiler üzerinden yorumlar yaparım.

Yargının hallerini, “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” davasının duruşmalarında, sadece Türkiye değil, bütün dünya görüyor ve kaydediyor.

Bugün CHP hakkında açılmış olan “Mutlak Butlan” davası konusunda eski adı Twitter olan X platformunda toplam 700 bine yakın görüntülenmiş, iyice kamuya mal olmuş, biri eski bir AKP Milletvekili tarafından yapılmış üç iletiyi okurlarıma aktaracağım ki dava hakkında net bir izlenim ortaya çıksın!

***

Şamil Tayyar; AKP eski milletvekili, gazeteci.

@samiltayyar27

CHP’deki ‘mutlak butlan’ davasına dair son gelişmeleri aktarayım.

Malum, istinaftaki dosyada yerel mahkeme, mutlak butlan talebini esasa girmeden reddetmişti.

İstinaf, temyiz talebini değerlendirirken, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. kurultayda delege iradesinin sakatlandığı iddiasıyla ilgili İstanbul ve Ankara’daki yerel mahkemelerden dosyaları istedi.

Tüm delilleri değerlendiren istinafın kararını yarın ‘mutlak butlan’ şeklinde UYAP’a yüklemesi bekleniyordu.

Sürpriz şekilde ertelendi.

Mayıs ayı içinde kararın çıkmasına ihtimal verilmiyor. En az bir ay daha bu mevzu üzerindeki tartışma sürecek gibi.

Ayrıca, AK Parti’de bazı yetkili isimlerin ve MHP lideri Bahçeli’nin ‘mutlak butlan’ kararına karşı olduğu biliniyor.

İran savaşının akıbeti belli olmadan iç tartışmaların alevlenmesinin doğru olmayacağını düşünen akil isimlerin siyaset/yargı arasında mekik dokuduğu iddiası da konuşuluyor.

CHP yönetimdeki bazı isimlerin de kararın çıkmaması için cumhur ittifakına ‘işbirliği’ mesajı götürdüğü söylentisi, kulislerin bir başka tartışma konusu.

Bu iddialar bir yana, istinafın mayıs ayı içinde karar vermesi beklenmiyor.

ÖÖ 11:31. 30 Nis 2026 638,8 B Görüntüleme

***

Dr. Ahmet Zeki Üçok; FETÖ Kumpası Mağduru Emekli Askeri Hâkim. (Yukarıdaki iletiye yanıt olarak)

@ucokahmetzeki

Sayın Şamil Tayyar @samiltayyar27, CHP’deki ‘mutlak butlan’ davasına dair son gelişmeleri aktararak,

- Tüm delilleri değerlendiren istinafın kararını yarın ‘mutlak butlan’ şeklinde UYAP’a yüklemesinin beklendiğini,

- Mutlak butlan kararının sürpriz şekilde ertelendiğini,

- AK Parti’de bazı yetkili isimlerin ve MHP lideri Bahçeli’nin ‘mutlak butlan’ kararına karşı olduğunu,

- Akil isimlerin siyaset/yargı arasında mekik dokuduğu iddiasının da konuşulduğunu, -CHP yönetimdeki bazı isimlerin de kararın çıkmaması için cumhur ittifakına ‘işbirliği’ mesajı götürdüğünü söylemişsiniz.

Toplumda Ak Parti iç sesi olarak kabul edilen, önemli bir Ak Parti eski milletvekili olarak;

- Siyaset/yargı arasında mekik dokunuyor diyerek adeta yargı ile siyasetin iç içe olduğunu, -Başta sayın Bahçeli ve yetkili Ak Parti milletvekillerinin ‘mutlak butlan’ kararına karşı olduklarını,

- Mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararı vermesi beklenirken, sürpriz bir şekilde ertelendiğini yazarak adeta yargının siyaset ile ilişkisini tüm açıklığı ile ortaya koymuşsunuz.

Benim üzüldüğüm; sayın Tayyar’ın siyaset/yargı arasında mekik dokunduğu, mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararı verileceği iddialarına karşın İstinaf Mahkemesinin başkan ve üyelerinin sessiz bir kabullenişle en küçük bir açıklamada ya da suç duyurusunda bulunmamasıdır.

Adalet Bakanı sayın Akın Gürlek, çok değerli Ak Parti eski milletvekili sayın Şamil Tayyar, siyaset/yargı arasında mekik dokunduğunu, mahkemelerin vereceği kararları önceden bildiğini iddia ediyor.

Yargının bağımsız olduğu sözlerinizin ispatı için işte size tarihi bir fırsat.

Sayın Şamil Tayyar hakkında açtırın bir soruşturma da hukuka bağlılığınızı görelim.

ÖÖ 1:35. 1 May 2026 58,9 B Görüntüleme

***

Adı ve adresi bende olan bir X kullanıcısı. (Yukarıdaki iletiye yanıt olarak)

Hani tuz koktu derler ya kokuştu.

Mış gibi yapmaya gerek yok madem bu kadar rezilliği yapmaya cesaretiniz var Lavedin mahkemeleri her mahalleye bir kadı atayın. Onları da saraya bağlayın daha mertçe olur Boşuna rol kesmeyin

ÖS 12:50. 1 May 2026 516 Görüntüleme