Yaz geldi, çarşıya kiraz geldi de... Bir yanda kiraza dokunamayan, “Bayram benim neyime?” diyen yoksul çoğunluk... Bir yanda Cumhuriyetin kazanımlarını kullanarak... Meclis, basın, yargı gücüyle Atatürk’ün kurduğu CHP’yi siyaset sahnesinden atmaya çalışarak bayram yapanlar... İçeride iç kavga imgesi yaratarak, yandaş basının gücüne sığınarak CHP’lilikten vazgeçmiş görünenler varken... Bir de “Bayram benim neyime?” demeyen... Ağır saldırılara karşın CHP’yi korumanın, Cumhuriyeti korumak olduğuna kayıtsız koşulsuz inanan adları, düşünceleri özgür ödünsüz CHP’liler var.

60-70 yıl boyunca halkın eğitimgelir düzeyi birbirine koşut düşürüldü. 1960’lardan 2000’lere halkın yoksullaştığı, eğitimin dinselleştirildiği, çocukların suça bulaştırıldığı... Karşıdevrimin özel resmi kurumlarda örgütlendiği... Devlet destekli basının özgür basını düşmanlaştırdığı olaylar, oluşumlar yaşanırken... 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde birinci parti olan CHP, iki yıldır siyasal darbelerin öznesi olurken... Çocukların bayramlık sözcüğünü bile unuttuğu... Seçim kazanan onca belediye başkanının, yoldaşlarının, gazetecilerin tutuklandığı ülkem... Bu aralar düşsel kahramanlı “Marvel” filmlerinin seti gibi... “Örümcek, Demir Adam”lar, “süper kötü Doktor Doom, Yeşil Goblin”ler var...

Biz dilciler önyargılı değilsek... Kullandığı dile bakarak bir siyasetçi “Örümcek Adam” mı, “Yeşil Goblin” mi? Tutkularının, korkularının, öfkesinin kaynağını... Aklı ve vicdanı özgür mü, insaflı ve adaletli mi? Yerli milli mi, anlayabiliyoruz. Ne yazık ki Cumhuriyeti kuran CHP’ye karşı... İktidarca, yandaş basınca kullanılan, sosyal medyada “trol”leşen dilden... Çocuklarımız için kaygılanıyoruz. 2016-2026 arasında... Son iki yılda yaşadıklarımızı başka ülkeler belki yüzyılda yaşar.

Temmuz 2016’da cahil imam eski dostu AKP’ye karşı bir kalkışma başlattı. Mecliste, basında sümüklü imamla el ele olanlar aklandı. Kalkışmanın önlenmesinde etkili olan CHP... Sözlü eylemle savaşım verenler “FETÖ’cü” oldu. Basına aydınlara baskı arttı, milletvekili bile tutuklanınca... 2017 Haziran’ında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önde yürüdüğü, Özgür Özel’le Veli Ağbaba’nın düzeni sağladığı “Adalet Yürüyüşü”ne katılan on binler adalet eksiğini bütün topluma yansıttı. Ancak adalet eksiği derinleşip durdu.

Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanken CHP, 2010-2023 arasındaki her seçimi kaybetti. 2023 genel seçiminden sonra halkta karşılık bulan bir değişimle... Kasım 2023’te genel başkan seçilen Özgür Özel koltuğunu ısıtmamışken... CHP, 31 Mart 2024’teki seçimlerde büyükşehirleri, onlarca ilçeyi kazanarak birinci parti oldu. AKP, İstanbul ile Ankara’yı da üst üste kazanan CHP’ye seçim utkusunu yaşatmadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, birçok belediye başkanı tutuklanır... AKP yargısı ve yandaş basın partisini hırpalarken.. Eski genel başkan olmayı kabullenemeyen Kemal Bey susarak... AKP yargısının “mutlak butlan” kararı ve yandaşların alkışlarıyla CHP genel başkanı olmayı kabullendi.

Her zaman Cumhuriyeti kuran CHP için... 13 yıllık iktidarınızın 10 yılında da partinin yazı çizi işlerinde gönüllü çalışan bir CHP’liyim. Akranız Kemal Bey, Cumhuriyetin kurtulduğunu görmeden ölmek istemiyorum. “Mutlak butlan”la başkanlığınızı kabullenebilir miyim? “İhraç” edilsem de ölene dek CHP’li olacağım.

“Cumhuriyet erdemdir. Sultanlık korku ve tehdide dayanan bir yönetimdir. Cumhuriyet yönetimi erdemli, namuslu insanlar yetiştirir” diyen Atatürk’e inancımla... Aylar yıllardır Cumhuriyet için koşan soyadı adaşım... Genel başkanım Özgür Özel’le yürüyeceğim!