Faşizm, insanların içindeki kötü özelliklerin birleşip bütünleşmesi sonunda, bunlardan beslenerek iktidar olur, yine bu kötü özellikleri kullanarak güçlenir ve iktidarını sürdürür!

***

Aslında Faşizmin istismar ettiği insan özelliklerinin bazıları tek başlarına kötü de değildir:

Örneğin, insanın kendini koruması, yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan korku duygusu ve insanların doğuştan gelen kimlikleri böyledir.

Ama, doğal olan korku ve doğuştan gelen kimlikler, Faşizm tarafından düşmanlaştırıcı ve bölücü olarak baskı için en çok kullanılan öğelerdir.

***

Faşizm, insanlığın kötü olan bazı özelliklerini daha sık ve daha etkin olarak da kullanır:

Çıkarcılık, fırsatçılık, açgözlülük.

Kibir, megalomani, narsisizm.

Cehalet.

Sömürü, haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik.

Ahlaksızlık, namussuzluk, şerefsizlik.

Yalancılık.

Hırsızlık.

Dalkavukluk.

Farklılıklara düşmanlık.

Ve benzeri kötü özellikler.

***

İnsanların bu kötü özellikleri, hem Faşist liderlerin ve onların kadrolarının hem de güdümledikleri, yönlendirdikleri geniş kitlelerin içindeki bazı insanların nitelikleridir.

Ama insanlığın bütün özellikleri kötü değildir.

İnsanların tümünde var olduğunu ama her zaman aynı ölçüde kullanılamadığını düşündüğüm doğru, iyi ve güzel özellikleri de vardır:

Dürüstlük, doğruluk, iyilik, güzellik.

Ahlak, namus, şeref.

Çalışkanlık.

Alçakgönüllülük.

Güvenilirlik, vefa.

Hakka, hukuka, adalete saygı.

Sömürüye karşı olmak.

Akılcılık, bilimsellik.

Farklılıklara saygı.

Ve benzeri iyi özellikler.

***

Bütün bu iyi ve kötü özellikleri akılda tutarak insanlık tarihinin Faşistlerle, Özgürlükçüler ya da Sömürenlerle Sömürülenler arasındaki bir savaşım tarihi olduğunu söyleyebiliriz.

Faşizm ne zaman kazanıyor?

İnsanların iyi ve doğru özelliklerini taşıyanlar birbirleriyle kavga ettikleri, bölündükleri zaman.

Faşizm nasıl kazanıyor:

Faşizme sömürüye karşı olanları korkuttuğu, yanına çektiği, birbirlerine düşmanlaştırdığı zaman.

Faşizm, bunu nasıl yapıyor?

Faşizme karşı olan insanları, kimlik, ideoloji, parti, örgüt, grup temelinde birbirlerine karşı düşmanlaştırarak ve dönekleri yanına çekerek!

***

Seçimler yaklaşırken CHP kapatılma, kapatılamazsa da bölünme saldırısı ile karşı karşıya iken dünyadaki klasik Faşizmi iyi bilmek gerekir!