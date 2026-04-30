Türkiye’nin günümüzdeki temel sorunu belli:

Hiçbir sorunu çözemeyen, bütün sorunları derinleştiren ve yeni sorunlar yaratan “Şahsım Devleti” rejimi!

Günümüzdeki bütün çözümsüzlüklerin temelinde, 2017’de yasalara aykırı olarak sayılan oylarla kurulan “Şahsım Devleti” rejimi ve 2018’den sonra ekonomik, hukuksal ve siyasal sorunların çok hızla derinleşmesi, yaygınlaşması ve yaratılan yeni sorunlar yatıyor.

CHP 2024 seçimlerinden birinci olarak çıkınca Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na ve doğrudan partiye yönelik olarak haksız ve hukuksuz saldırılar başlatıldı ve buna Özgür Özel’in liderliğinde yoğun bir miting seferberliği ile karşılık verildi.

Özgür Özel, bu konuda başarılı bir sınav verdi.

Buna rağmen CHP, hem kendisini destekleyen hem de CHP’li olmayan muhalifler tarafından sıkça eleştiriliyor; NEDEN?

ÇÜNKÜ “Rejim Bunalımından” kurtulmanın umudu CHP’de!

İnsanlar “reel politik” açıdan, yani bu “Ucube Rejim”den kurtulmanın gerçekleştirilebilir görülen yolu bakımından, ana muhalefet partisi olmasından ve belediyelerdeki başarılarından dolayı, CHP’nin öncü rolü oynayacağını görüyor.

Nitekim İktidar da aynı kanıda olduğu için CHP’ye, Ekrem İmamoğlu’na ve CHP’li belediyelere karşı saldırı başlattı...

Bütün umudunu, CHP’yi bölmeye, dağıtmaya ve etkisizleştirmeye bağlamış görünüyor.

CHP, bir kitle partisi.

Soldan gelen eleştiriler, partinin sol ilkelere yeterince bağlı olmadığını, sağdan gelen eleştiriler ise fazla solcu olduğunu öne sürüyor.

Özgür Özel bu eleştirilere karşı oy istediği kitle için, “İster sağcı olsun, ister solcu, yeter ki Demokrat olsun” diye özetlenebilecek bir söylem geliştirdi.

Bu söylem, her ne kadar “hedefe yönelik” görünse de yeterli değil.

Çünkü seçmenler, somut beklentilere, somut vaatlere oy verirler.

Üstelik seçmen, mevcut ucube rejimin niteliklerinden dolayı, seçimlerin şeffaf ve adil koşullarda yapılacağına da inanmıyor.

Bu gerçekler bağlamında CHP’nin yapması gerekenler yeterince açık:

1) Soyut ve somut eleştirilere aynı enerjiyle devam etmek.

2) Belediyelerin başarılarını yaygınlaştırmak.

3) Somut vaatleri dile getirmek.

4) Seçim güvenliğini garantilemek.

5) Rejim konusunda, Cumhuriyeti savunan bütün partiler, demokratik toplum kuruluşları, meslek odaları, sendikalar gibi örgütlerle işbirliği yapmak.

Sonuç olarak CHP’ye umut bağladıkları için, onu, “Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” olan “Cumhuriyet Rejimi”ni korumak ve geliştirmek amacıyla eylemde ve söylemde yeterli çaba sarf etmediği gerekçesiyle eleştirenleri dikkate almak ve “Cumhuriyet için direniş seferberliği” başlatmak!