Faiz indirimi, yeni kur ve enflasyon rekorları getirecek

30 Eylül 2021 Perşembe

Merkez Bankası’nın erken faiz indirimi ardından, bu yıl sonu için enflasyonda ve kurlarda yeni zirve beklentileri ardı ardına dile getiriliyor. Bununla birlikte 2021 yılı büyüme oranları tahminleri de yükseltiliyor.

1 puanlık faiz indirimi ardından indirimlerinin devam edip etmeyeceği de tartışma konusu. Özellikle yabancı bankalar, “Hiç olmaması gereken bu dönemde bile faiz indirimi yapıldığını” gerekçe göstererek yıl sonuna kadar Merkez Bankası’nın 1’er puanlık indirimlerine devam edeceği beklentilerini dile getiriyor. Bazı yabancılar bunun yıl sonuna kadar 2 puanı bulacağını, bazısı ise 3 puanı bulup yıl sonunda politika faizinin yüzde 15’e kadar inebileceğini tahmin ediyor.

Faiz indirimi ardından dün en son tahmini açıklayan İtalya’nın en büyük bankası UniCredit, yıl sonuna kadar Merkez Bankası’nın 300 baz puan daha faiz indirmesini ve dolar/TL kurunun yıl sonunda 9.30’a yükselmesini beklediklerini açıkladı. 2022 yılı sonunda ise dolar kurunun 10.40 TL’ye çıkacağını tahmin ediyorlar. Unicredit’in Avro/TL tahmini ise 2021 sonu için 11.07, 2022 sonu için 12.69 oldu. Banka, Merkez Bankası politika faizinin 2022 sonunda ise yüzde 14.50’ye gerileyeceğini öngördü.

Unicredit Türkiye için ekonomik büyüme tahminini 2021 yılı için yüzde 7.5’ten yüzde 9.7’ye, 2022 için yüzde 3.5’ten yüzde 5.5’e yükseltti. Faiz indirimlerine paralel olarak 2022 yılı kredi büyümesinin artacağını bekliyorlar.

Bir önceki raporunda Türkiye için 2021 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 15.4 olarak açıklayan banka, son raporunda bu tahminini yüzde 18.5’e yükseltti. Banka, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 12.8’den yüzde 14.4’e çekti. Banka, Türkiye’de manşet tüketici enflasyonunun ekimde yüzde 20’yi aşarak zirveyi görmesini bekliyor.

Önceki gün değerlendirme yapan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Merkez Bankası faiz indiriminin, Türkiye’nin dış dengesinde sağladığı ılımlı gelişmeye zarar verebileceği yorumunu yaptı. Yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 17.2 olduğunu hatırlatan Fitch, “Dirençli iç talep, yüksek uluslararası enerji fiyatları, TL’de ek değer kaybı, enflasyon beklentilerinde daha fazla yükseliş dikkate alındığında beklentimizin yukarı yönlü revize edilmesi muhtemel” dedi. Fitch’in buna ek olarak yeni S-400 alımının ABD ile gerilimi artıracağını söylemesi de dikkat çekti.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ise dün BloombergHT’ye verdiği röportajda, bundan sonra iki ay indirim olmayacağını, aralık ayında 1 puanlık bir indirim daha beklediğini söyledi. Kurların yükseltilmesinin bilinçli bir seçim olduğunu belirten Aran, kurdaki yükselişin ihracatçıyı desteklediğine, ithalatı pahalılaştırdığı için de yurtiçindeki üretimi teşvik ettiğine işaret etti. Aran, sıkı parayla enflasyon indirmekte başarısız olunca, şimdi arzı artırarak enflasyonun düşürülmesine çalışıldığını söyledi. Aran, enflasyonun bu yıl düşmeyeceği gibi, gelecek yıl yüzde 15-17 arasında olacağını söyledi.

SANAYİCİLER, ENFLASYON ŞİKÂYETİNE BAŞLADI

İhracatçılar, alınan bu kararlar ve kur artışından memnun olabilir ama sanayicilerin yüksek enflasyonla ilgili şikâyetlerinin başladığını söyleyebiliriz. Sanayiciler, yüksek enflasyonun tüm kazanımları alıp götürdüğünü, Merkez Bankası ve hükümetin faiz indirmek yerine enflasyonu indirmeye ağırlık vermesini istediler.

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, enflasyonun, “büyüme pahasına bile” kabul edilebilir olmadığını söylerken enflasyonun kısa vadede büyümeyi nasıl alıp götürdüğünün örneğini geçmişte gördüğümüzü söyledi. “Merkez Bankası’nın faizi indirip çıkarmasıyla keşke sorunlar çözülecek olsa” diyen Bahçıvan, “TL’nin hızlı değer kaybı nedeniyle oluşan sorunlar yumağını geçmiş son iki senede de gördük. Bizim en büyük kazancımız, finansal istikrar ve ortaya koymuş olduğu düşük enflasyon süreciydi. Bundan vazgeçemeyiz. Karşılığı büyüme pahasına olsa bile enflasyonu kabul etmiyorum” şeklinde konuştu. Bahçıvan, “Önümüzdeki üç ayın sanayide biraz daha soğumaya dönüşmesini bekliyorum. Türkiye’ye fon akımlarının güçlü şekilde gelebilmesi ve düşük bir CDS gerek. TL faizlerini sürdürülebilir ve etkili bir kaynak girişiyle toparlamalıyız” şeklinde konuştu.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ise Merkez Bankası’nın faiz indirimine odaklanmaktan ziyade enflasyona odaklanmasının “ekonomi açısından daha sağlıklı olacağına inandığını” dile getirdi. Yaptığı yazılı açıklamada, TL’ye güven algısını oluşturacak ortam ve politikaların ivedi şekilde devreye girmesi gerektiğine işaret eden Özdebir, “Enflasyon eğilimlerinin bozulduğu ve enflasyon beklentilerinin kötü olduğu bir ortamda, faiz seviyesi düşse dahi üretim ve yatırım açısından hızlı bir etki yaratmaz” dedi.

İktidar daha önce deneyimlemesine rağmen, yanlış politikalarda ısrar ediyor.

İş kesimi, özellikle sanayiciler ise yanlıştan artık vazgeçilmesini istemek zorunda kalıyor. Bu yakınmaların önümüzdeki dönem artmasını bekliyorum.