Euroleague’de sona geldik. Son maçlarla birlikte son 4’e kalan takımlar ve eşleşmeler belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezonu 1. bitiren Olympiyakos’la oynayacak. Real Madrid ise bu sezonun flaş takımı Valencia ile finale kalmak için mücadele edecek. Fenerbahçe-Olympiakos eşleşmesinde ben şansları eşit görüyorum. Bu maçın galibi şampiyon olur gibime geliyor. Real-Valencia maçında uzunlarının sakatlığına rağmen finale Real’i yakın hissediyorum. Len ve Tavares’in sakatlıkları bu maçta onlara ters eşleşme problemleri yaşamamaları yönünden faydalı olabilir! Ama benim esas beklediğim Campazzo-Montero mücadelesi olacaktır. Valencia takımından daha öncede bahsetmiştim. Seyri çok keyifli, tempolu ve herkesin görmeye alışmadığı yeni bir düzenle basketbol oynuyorlar. Başta yönetim, teknik kadro ve oyuncuları alkışı hak ettiler.

Bu sezon herkesin favorilerinden olan Panathinaikos’un elenmesinden bahsetmeden olmaz. Çok iyi oyunculardan kurulu, özellikle iç sahada müthiş bir seyirci desteğine sahip takım neden F4 (Final Four) yapamadı? Benim görüşüm; geniş kadro sendromu yaşadıkları yönünde. Bir de üstüne üstlük Ergin Ataman gibi çok başarılı ama kadrosunu daraltarak bu başarılara ulaşan bir koç varsa ona göre bir takım kurmak gerekirdi. 10- 11 kaliteli oyuncunuz varsa ve bu oyun düzeninde onlara süreyi paylaştırmanız çok zor bir denklem oluyor. Ritmini bulamayan ve aldığı süreden memnun olmayan bir sürü oyuncuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ergin’in başarılı olduğu takımlara baktığımızda hep 7-8 oyuncuyla oynadığını görüyoruz. Hele bir de favori olursanız işler daha stresli bir hale geliyor.

Ülkemize dönersek geçtiğimiz günlerde Galatasaray’ın spor salonu projesini hayata geçirdiğini medyadan sevinerek öğrendik (Darısı salonu olmayan takımların başına!). Bir an önce bitmesi dileğiyle. Buradan Galatasaray yönetimine bir önerim olacak. Salonun ismi için ilk aklıma gelen Yalçın Granit. Niye derseniz? Galatasaray basketbol şubesi için yaptıkları saymakla bitmez. Kısaca değinirsek; kulübün ilk profesyonel basketbolcusu oluşu, antrenör ve şube sorumlusu olarak kazandığı şampiyonluklar. Son olarak basketbol şubesinin kendi ayaklarının üstünde duracağını savunarak ayrı bir yönetim fikrini hayata geçiren bir duay