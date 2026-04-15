Euroleague’de son haftaya giriyoruz. İlk iki Olympiakos ve Valencia. Eğer sahasında iddiasız Bayern’i yenerse Barcelona’nın katılımıyla ilk 10 takım belli olacak. Burada büyük bir parantezi Valencia’ya açmak gerekiyor. Herkesi şaşkınlığa uğratarak normal sezonu 2. bitirdiler. Geçen yıl Paris Basket, İspanyol ekibine benzeyen bir felsefeyle oynayıp başarılı olmuş fakat sonunu getirememişti.

17-18 takımın neredeyse kopya kağıdı konulmuş misali dön baba dönelim şeklinde oynadığı bir sezonun sonuna geldik. Bu gidişle önümüzdeki yıl seyirci ortalamaları düşecek. Valencia ise adeta basketbol severlere oksijen verdi. Geçiş hücumları, süre paylaşımı mükemmel. Adeta çıkıp oynayasım geliyor o takımda. Mütevazı bir bütçeyle neler yapılabileceğini gösterdiler. Bu felsefenin mimarı koçlarına ve takıma “şapka” çıkarmak gerekiyor. Yıllar evvel Darüşşafaka’da “Motion Offense” sisteminin uygulayıcısı olarak takımları nasıl şaşkına çevirdiğimizi hatırlamadan geçemiyorum. Rahmetli Yalçın Granit’le çok gülüp eğlenmiştik. Kısacası koçların biraz cesaretli olmaları ve yeniliklere açık olmaları lazım. Hep oyunculara söylendiği gibi acaba koçlar da konfor alanlarından çıkıp yenilik yaparlar mı? Valencia’yı seyrederken oynanan basketboldan çok zevk alıyorum. Ya siz?

Gelelim bizim takımlara; Fenerbahçe Beko için geçen ay pek iyi geçmedi. Neredeyse ilk 4 ve saha avantajlarını kaybedecekler. Herkes bu takım niye düşüşte diye birbirine soruyor. Gözlemim şöyle; 5 numara problemi var. Bu sezon başından beri gözüküyor. Small Ball (Kısa 5) oynayarak bu sıkıntıyı çözdüler. Ama takımlar tedbir almaya başladı. Kısa beşle oynamak maçın içinde rakibi bozar ama sezonu götürmek kolay değil. Takım gelişmedi. Tucker fazla yıprandı. Nando ve Melli sakatlandı. Bir de Hall’ın transfer dedikoduları hem oyuncuyu hem de takımı olumsuz etkiledi. Normal sezondan sonraki boş 1 hafta ilaç gibi gelecek galiba. Aman Asvel maçına dikkat! Her şeye rağmen Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı olduğunu düşünenlerdenim.

Anadolu Efes’in artık önümüzdeki yıla hazırlık yapması gerektiğini görüyorum. Büyük bir şantiye kurulmalı. Son 3-4 yılda yapılan oyuncu tercihlerini gözden geçirmeliler. İyi oyuncular geldi ama hiç randıman alınmadı. Onların işi daha zor. Yeni bir takım oluşturmak zorundalar. Euroleague’de şampiyonluğa oynayan bir takımımız var. Orada neredeyse benim oyunculuk dönemimden kalan “1” hakemimiz var (!). MHK’den bir açıklama beklemek hakkımız. Daha beteri, A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası’na katılıyor. Biz “0” hakemle temsil ediliyoruz. Açıkçası utanılacak bir durum!