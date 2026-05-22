Futbol maçları bitti, Dünya Kupası’na kadar en ilgi çeken konu basketbolda Euroleague’de kimin şampiyon olacağı. Sokakta herkesin birbirine sorduğu bu soru oluyor. Ben kendi görüşlerimi aktarmak isterim. Önce Real Madrid-Valencia yarı finalinden başlıyorum. Gönüllerin şampiyonu Valencia. Tempolu, topu paylaşan ve sempatik görüntüsüyle çoğu basketbolseverin gönüllerine taht kuran bir takım. Geçiş hücumunu mükemmel oynuyorlar. Bu yüzden rakibin hücum ederken aklının geri koşmada olmasını sağlıyorlar. Basketbol satranç değildir. Bir hamle sonrasını hesap edemezsiniz. Ama rakiplerini bu yola itiyorlar. Savunma top fileden geçtikten sonra veya rakip ribaundu aldıktan sonra başlar. Valencia’nın en büyük özelliği rakiplerinin hücumdaki disiplinini bozmak oluyor.

Gelelim Real Madrid’e. Sezon sonunda büyük sakatlık problemi yaşadılar. Önce en büyük uzun kozları Tavares’i sonra da çok üretken olmamasına rağmen (!) diğer uzunları Len’i kaybettiler. Geriye bir tek Garuba kaldı. Bu maçta önemli silahları değişik pozisyonlarda oynayabilen Deck, Lyles, Okeke ve şut seçimlerinde çoğu zaman problem yaşamasına rağmen Hezonja olacak. Niye derseniz; çoğu takım geriye koşarken Valencia’ya karşı ters eşleşme problemi yaşadı. Kısa takımların Valencia karşısında bu tuzağa düşmeyeceklerini düşünenlerdenim. Bir de tecrübe üstünlüğünde Real ağır basıyor. Esas savaş Campazzo ve Montero arasında olacak. Çoğu kişinin aksine ben sanki ibrenin 51-49 Real Madrid lehine olduğunu görüyorum.

Gelelim bizi daha çok ilgilendiren F.Bahçe Beko-Olympiakos maçına. Fenerbahçe’nin dış oyuncularda ve özellikle de savunmada üstün olduğunu biliyorum. Olympiakos’ta Walkup haricinde iyi savunmacı yok. Bu bizim en büyük avantajımız olacak. Hücum disiplinini kaybetmezsek, yapılan manalı 3-4 pas sonucu boş atış buluruz. Saha paylaşımı özellikle Tucker için çok önemli. Çembere gitmeyi seven bir oyuncu olan Tucker’ın bire bir kalması için bu saha paylaşımı (spacing) hücumda elimizi rahatlatır. Uzunlarda biraz Olympiakos daha iyi. Savunmada bize herkesin de bildiği gibi Vezenkov başımıza dert açabilir. Yalnız dış atış değil, topsuz oyunda da çok usta bir isim. Bu seviyede detaylar sonucu belirler. Birbirini iyi tanıyan iki takımın maçında en önemli olan X faktöre onlara nazaran daha çok adayımız var. Bu maçı kazanan takımın kupayı kaldıracağını düşünüyorum. Tahminim maç ortada.