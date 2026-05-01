Dünkü güneşle!
Erman Kunter
Dünkü güneşle!

01.05.2026 04:00
Herkes Beşiktaş’ın güle oynaya Eurocup’ı kazanacağını tahmin ediyordu. Normal sezonda iki kez yendiği Fransız Bourg takımını nasılsa yeneriz diyorlardı. Hatta bazı dostlar önümüzdeki Euroleague sezonuna takım kurmaya başlamıştı! Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Beşiktaş’ın 3’te 1’den az bütçesine sahip 2.4 milyon Avro brüt bütçeli bir de oyuncuların kendi adlarına ödedikleri en azından yüzde 30 vergiyi hesap ederseniz 1.8 milyon net antrenör oyuncu bütçesine sahip Bourg kupayı aldı.

“Niye böyle oldu?” derseniz; Fransız takımları liglerinde oynanan basketbol paralelinde çok atletik oyunculardan kurulu. Bu atletizmle başa çıkamadık. Son maçta rakibe verdiğimiz hücum ribauntları bunun en büyük göstergesi. Bir de savunmada çabuk ayaklarla deyim yerindeyse her deliği kapatıyorlar. Beşiktaş kupayı ilk maçta kaybetmişti. Bana göre sezonun en flaş takımı tartışmasız Beşiktaş. Çok başarılı ama maalesef koçlarıyla tarifsiz kederden sıyrılıp lige konsantre olmalılar. Gördüğüm kadarıyla koçların zamanla en büyük hastalığına yol açan virüs Alimpijevic’e de bulaşmış: “Ben takımdan büyüğüm, oyuncular kötü!”. Seni bu takım bir yerlere getirdi. PR’ı bırakmalısın. 10 milyon dolarla Eurocup’ın en büyük bütçelerinden birisi Beşiktaş’ın. İşini hakkıyla yap. Kaybettiğin motivasyonunu tekrar kazan. “Dünkü güneşle çamaşır kurutulmaz” demiş büyüklerimiz.

Geçen hafta Hidayet Türkoğlu FIBA tarafından ödüllendirildi. FIBA’ nın Hall of Fame’ine girmeye hak kazandı. Çok gurur duydum. Hak ettiği bir yerdi. Zaten Hidayet’in oyunculuğuna laf söyleyen taş olur. Tebrikler. Benim sorunum federasyonun yönetim tarzına. Federasyon başkanı olduğuna göre buradaki baş sorumlu kendisi. Etrafındaki çürük elmaları, dalkavukları ve idükleri temizlemesini beklemek basketbol camiasının en doğal hakkı. Sivil toplum örgütleri, basketbol vakıfları bu işten maddi bir kazanç sağlamayan ve yalnızca işleri kolaylaştıran kurumlardır. Ben Hidayet Başkan’ın basketbol camiasında yerleri olmayan kişilerin karşı dolduruşlarına gelmemesini tavsiye ediyorum. O hak ettiği yeri aldı ama o dalkavuklar unutulur gider sonra biz bize kalırız. İnsanları çok kırdın ama düzeltmek senin elinde. Bu konuya değindiğim son yazım. Top sende.

