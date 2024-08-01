Faik Bakoğlu
Çaykur Didi Stadyumu yeni sezona hazırlanıyor
20 Mayıs’ta başlayan Çaykur Didi Stadyumundaki zemin yenileme çalışmalarının 1 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.
Dünyanın en iyi hibrit zemin firmalarından biriyle anlaşan Çaykur Rizespor, 20 Mayıs 2024 tarihinde başlayan zemin yenileme çalışmalarının kısa bir süre sonra tamamlanması bekleniyor.
Alttan ısıtma, vakumlu su tahliye ve havalandırma sistemiyle birlikte yenilenen doğal ve hibrit zemine kavuşan Çaykur Didi Stadyumu, 12 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00’de oynanacak olan Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla yeni sezona merhaba diyecek.
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