Faik Bakoğlu
Faik Bakoğlu Son Yazısı / Tüm Yazıları

Çaykur Didi Stadyumu yeni sezona hazırlanıyor

01 Ağustos 2024 Perşembe

20 Mayıs’ta başlayan Çaykur Didi Stadyumundaki zemin yenileme çalışmalarının 1 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Dünyanın en iyi hibrit zemin firmalarından biriyle anlaşan Çaykur Rizespor, 20 Mayıs 2024 tarihinde başlayan zemin yenileme çalışmalarının kısa bir süre sonra tamamlanması bekleniyor.

Alttan ısıtma, vakumlu su tahliye ve havalandırma sistemiyle birlikte yenilenen doğal ve hibrit zemine kavuşan Çaykur Didi Stadyumu, 12 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00’de oynanacak olan Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla yeni sezona merhaba diyecek.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Çaykur Didi Stadyumu yeni sezona hazırlanıyor 1 Ağustos 2024
Gücü Yetmedi 8 Aralık 2013

Günün Köşe Yazıları

Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Mossad’ın Türkiye’deki suikast hazırlığı
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Patron sevgisinin doruk hali ve ödenmeyen vergiler
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Bir ‘acayip’ seçimler
Olaylar Ve Görüşler
Sanat ve spor - A. Celal Binzet
Olaylar Ve Görüşler
Uygarlık, barbarlık ve İsrail - Doğan Ergenç
Olaylar Ve Görüşler
Ağız sağlığı ve sürdürülebilir sağlık - Taner Yücel
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Vurulan İran!
Ahmet Saltık
Ahmet Saltık Heybeliada konferansımız: Lozan Barış Antlaşması’na tehditler
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Haniye suikastının üç hedefi
Zeynep Oral
Zeynep Oral Canım kardeşim Genco Erkal
Bedri Baykam
Bedri Baykam Katliam yasasını AYM iptal etmeli

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Haniye suikastının üç hedefi

Haniye suikastının üç hedefi
Video çekmek için tren raylarını sabote etti… 17 yaşındaki YouTuber ABD’de tutuklandı!

Video çekmek için tren raylarını sabote etti… 17 yaşındaki YouTuber ABD’de tutuklandı!
Ersan Şen talep etti, yeni rapor hazırlandı: 876’şar yıl hapisleri istenen firariler suçsuzmuş!

Ersan Şen talep etti, yeni rapor hazırlandı: 876’şar yıl hapisleri istenen firariler suçsuzmuş!
21 ilde FETÖ’ye yönelik operasyon: 55 gözaltı

21 ilde FETÖ’ye yönelik operasyon: 55 gözaltı
Öğrenci aktivizminden Hamas'ın siyasi büro başkanlığına: İsmail Heniyye kimdir?

Öğrenci aktivizminden Hamas'ın siyasi büro başkanlığına: İsmail Heniyye kimdir?
Kastamonu’da çıkan olayda 1 polis şehit oldu!

Kastamonu’da çıkan olayda 1 polis şehit oldu!
Usta sanatçı Genco Erkal'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu: 'Bazı ölümler bir çağın kapanması gibidir...'

Usta sanatçı Genco Erkal'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu: 'Bazı ölümler bir çağın kapanması gibidir...'
Evde güvenli yaşam: Çocukları kazalardan korumak için 10 öneri

Evde güvenli yaşam: Çocukları kazalardan korumak için 10 öneri