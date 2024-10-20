Faik Bakoğlu
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Osimhen’den müthiş gol

20 Ekim 2024 Pazar

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen 78. dakikada Icardi’nin yerine oyuna girdi. 90+3. dakikada röveşatayla rakip fileleri havalandıran futbolcu tribünlerden alkış aldı. Osimhen’in 80. dakikadaki golü ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.


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