Faik Bakoğlu
Osimhen’den müthiş gol
Nijeryalı yıldız Victor Osimhen 78. dakikada Icardi’nin yerine oyuna girdi. 90+3. dakikada röveşatayla rakip fileleri havalandıran futbolcu tribünlerden alkış aldı. Osimhen’in 80. dakikadaki golü ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
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