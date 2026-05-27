CHP’nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel’in 24 Mayıs’ta Eskişehir Yolu-TBMM önünde yaptığı başlangıcın ardından ilk durağı İzmir’di. Gündoğdu dün bir kez daha tarihi günlerden birini yaşadı.

Gelinen noktanın özeti şu:

Milleti arkasına almış Özgür Özel...

Devleti arkasına almış Kemal Kılıçdaroğlu!

Özel’in sadece CHP tabanını değil, gidişi demokrasi ve hukuk dışı bulan herkesi yanına çekmeyi başardığı görülüyor.

Devlet derken elbette tüm devlet kurumlarından söz etmiyoruz. AKP iktidarı devletin karar mekanizmalarının tümüne hâkim. İstemi dışında karar veren olursa karşılığını alıyor. Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin başına geçiren de bu yapı.

Sık sorulan soru şu:

Kılıçdaroğlu’nun yol haritası nasıl olacak?

Aldığımız havayı özetleyelim:

1- Hukuk tanımayacak. Parti içi demokrasi mekanizmalarını tanımayacak.

2- Koltuğunda bir sallanma olursa yargı devreye girecek ve istediği kararı alacak.

3- Yargı kararıyla gelmiş gibi değil de 1245 delegenin 1245’inin oyunu almış, mazbatası cebinde bir muzaffer genel başkan gibi hareket edecek.

Durumu bu kadar net ve açık yazdık ki demokrasi mücadelesi bu gerçeğin ışığında yürütülsün!

Özgür Özel sonuna dek CHP çatısı altında olma koşullarını zorlayacak. Dünkü konuşmalarında da bunun ipuçları vardı. Kılıçdaroğlu’nun kabul etmesi olanaksız önerilerde bulunacak. Bunu bir süre daha devam ettirecek. 2 milyon üyeyle genel başkanı seçelim önerisi de bunlardan biri. Ancak Kemal Bey, kurultay sürecini aşmış, sabırsızlıkla kolları sıvamış görünüyor. Şöyle düşünüyor olmalı:

- 2010’da CHP Genel Başkanlığı’na gelirken de önce delegeler Baykal’ın evinin önünde çadır kuracak kadar görevi devam etmesinde ısrarcı oldular. Ancak rüzgâr dönünce, ben aday olunca tüm oyları aldım. Sonra partiye hâkim oldum! Şimdi de öfke, beklenti 3-5 gün sürer, sonra beni tıpış tıpış kabul ederler.

Bu kez öyle değil...

Bir tarafta hikâyesi yükselmekte olan Özgür Özel var...

Bir tarafta hikâyesi bitmiş bir Kemal Kılıçdaroğlu var...

Bir tarafta iktidara kafa tutan bir Özgür Özel var...

Bir tarafta iktidara çanak tutan bir Kemal Kılıçdaroğlu var...

Bir tarafta mağdur edilmiş Özgür Özel var...

Bir tarafta işbirlikçi bir Kemal Kılıçdaroğlu var...

Bir tarafta arkadaşlarımı satmam diyen Özgür Özel var...

Bir tarafta kimi temizleyeceği belirsiz Kemal Kılıçdaroğlu var...

Seçim seçmenin!

24 Mayıs’tan bu yana yaşananların öfkeyi büyüttüğü dün İzmir’de de görüldü. Özellikle TOMA’ların hoyratça kullanılmasının nedeni, Özgür Özel’i destekleyenleri terörize etmek, yığınsal buluşmaların büyümesini engellemek.

Bunun bir AKP projesi olduğu Ömer Çelik’in “eşkıya” tanımından belli!

Bu ters de tepebilir.

Öfke üzerine sözlerin çoğu negatiftir. Ancak seçmen davranışları dikkate alındığında üç duyguyla sandığa gidilir:

Umut, korku, öfke!

İktidarın elinde sadece “korku” var. Bunu hangi zeminde halka vereceğini hesap etmeye çalışıyor. 2023’te “beka” endişesini korkuya da çevirebilmişlerdi.

Özgür Özel umudu büyütmeye çalışıyor. Yeni yükselen öfke nereye oturur?

Kemal Kılıçdaroğlu’na öfkeyle ekonomik krize öfke sarmal hale gelebilir.

Çok sıcak günlerden geçiyoruz.

İmamoğlu’nu unutturamayan, aşağı çekemeyen iktidar bunu Kııçdaroğlu ile yapmayı deniyor.

Bir yıldır tutmayan hesaplar şu aşamandan sonra tutar mı?

Tutmaz...

Bu siyaset çevresindeki her şey çürüdü.

Ne diyor halkımız:

Çürük tahta çivi tutmaz!