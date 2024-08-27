Japonya yaptı biz yapamadık

27 Ağustos 2024 Salı

Japonya ile yazdığım yazım herkesin çok ilgisini çekti.

Japonya 2. Dünya Savaşı’ndan sonra nasıl dünyanın lider ülkeleri konumuna gelmişti?

Japonya Pearl Harbour'ı 7 Aralık 1941'de bombaladı.

Tam bir gün sonra 8 Aralık 1941'de ise Amerika Birleşik Devletleri, Japonya’ya savaş ilan ederek 2. Dünya Savaşı’na girdi.

Japonya, ABD'nin Hiroşima ve Nagasaki şehirlerine 3’er gün arayla atom bombası atmasından 6 gün sonra 15 Ağustos tarihinde teslim olduğunu ilan etti.

ABD’den sonra dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olan Japonya, dünya genelinde birçok üstün özellik ve kültürel zenginliği ile tanınan bir ülkedir.

2. Dünya Savaşı görmüş Japonya ile 2. Dünya Savaşı görmemiş Türkiye’yi kıyasladığımızda, Türkiye’nin ekonomik ve entelektüel olarak geride kalmasının bir çok nedeni vardır.

İki ülke arasında en büyük fark eğitim sisteminden kaynaklanmaktadır.

Ülkemizde özellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında yeterli derecede eğitim verilememektedir.

Japonya’da eğitim sistemi disiplin üzerine kurulmuştur. Sistematik ve mükemmeliyetçidir. Eğitim sıralamasında dünyada üst sıralarda yer alan Japonya’da öğrenciler erken yaşlardan itibaren analitik düşünme ve problem çözme becerileri ile donatılmaktadır.

Ülkemizde ARGE yatırımları sınırlıdır. Yeterli teşvikler bulunmamaktadır.

Japonya ARGE’ye en büyük yatırım yapan ülkelerin başında gelmektedir. Bu yatırımlar, teknoloji alanında Japonya’yı dünya liderlerinden biri yapmıştır.

Ülkemizde üniversite sayısı artsa da araştırma kalitesi çok düşüktür. Dünya çapında tanınan akademik çalışmaların sayısı yok denecek kadar azdır. Türkiye’de üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin sayısı ve kalitesi, gelişmiş ülkelerin gerisindedir. Japonya’nın üniversiteleri dünya çapında tanınır, araştırma ve yenilikte dünya lideridir.

Ülkemizde beyin göçü oldukça yaygındır. Türkiye’de yetişen yetenekli gençlerimiz daha iyi fırsatlar bulmak için yurtdışına gitmeyi tercih etmektedirler. Bu da ülkemizde yenilikçi düşüncenin ve entelektüel sermayenin azalmasına neden olur.

Japonya ise yetiştirdiği vasıflı iş gücünü elinde tutmak için hem ekonomik açıdan hem de yaşam kalitesi olarak daha iyi imkanlar sunmaktadır.

Türkiye’nin sanayi üretimi genellikle düşük katma değerli ürünlerden oluşmaktadır. Bu da ülkemizin ekonomik rekabet gücünü azaltır.

Japonlar katma değeri yüksek ürün üretiminde dünya lideridir. Otomotiv ve elektronik alanlarında üretilen ürünler Japonya’nın küresel ekonomide güçlü olmasını sağlamaktadır.

Kültür yönünden de ülke olarak Japonya’nın çok gerisindeyiz.

Ülkemizde eleştirel düşünce, sanat ve bilime verilen önem çok sınırlıdır.

Japonlar disiplin, mükemmeliyetçilik ve yenilikçiliği destekleyen bir kültüre sahiptir.

Ve tabi ki iki ülke arasındaki en önemli farklılık siyasi ve ekonomik istikrarsızlık.

Ülkemizde sık sık değişen politikalar ekonomik büyümeyi de olumsuz etkilemektedir.

Bu kıyaslamalar Türkiye’nin neden Japonya’nı gerisinde kaldığımızı daha iyi anlamamıza neden olacaktır.

Türkiye’nin Japonya’dan öğreneceği çok şey var.

En önemlisi de dürüstlük, disiplin ve çalışkanlık.

Ülkemizde çocuklarımızı kazanma odaklı değil dürüstlük ve mükemmeliyetçilik odaklı yetiştirmeliyiz.

Eğitim sistemimizde ilkokulda çocuklarımıza dürüstlüğü ve çalışkanlığı aşılamalıyız.

İşte o zaman japonya ile neden bu kadar aramızda uçurum var demeyiz.