Parası olanlar Robert Koleji’ne parası olmayanlar İstanbul Erkek Lisesi’ne

29 Temmuz 2024 Pazartesi

LGS sonuçları açıklandı.

LGS bu sene 352 şampiyon çıkardı.

352 öğrenci sorulan 90 sorunun hepsini doğru cevapladı.

2023’te 562 öğrenci tüm soruları doğru bildi.

Bu oranın neredeyse bu yıl yarı yarıya azaldığını görüyoruz.

Eğitim kalitesi her yıl gittikçe düşüyor.

Türkiye’nin en iyi okullarından olan Robert Koleji’ne kayıt yaptıracak tam puanı alan öğrenciler tercihlerini ücretsiz olan İstanbul Erkek Lisesi’nden yana kullandılar.

352 şampiyondan 150’si de en iyi devlet okullarının başında gelen İstanbul Erkek Lisesi’ni tercih etti.

150’sinin 150’sine de sorsanız hepsi de ücretsiz olsa Robert Koleji’ne gitmek isteyecektir.

Robert Koleji’nden Bülent Ecevit, Zeki Alasya, Cem Boyner, Cem Karaca, Nejat Eczacıbaşı, Orhan Pamuk, Ömer Koç, Rahmi Koç, Suna Kıraç, Tansu Çiller, İstanbul Erkek Lisesi’nden de İhsan Sabri Çağlayangil, Necmettin Erbakan, Mesut Yılmaz, Erol Evgin, Münir Özkul, Dr. Alaattin Yavaşça, Sadri Alışık, Murat Ülker mezun olan ünlülerin başında geliyor.

Robert Koleji’nin bu seneki kontenjanı 109 kız, 110 da erkek öğrenci olmak üzere toplam 219 kişi.

Türkiye’nin en eski okullarından olan Robert Koleji 1863 yılında kuruldu.

İstanbul Erkek Lisesi de Robert Koleji’nden 21 yıl sonra 1884 yılında açılmış.

İstanbul Erkek Lisesi’nin eğitim dili Almanca.

Robert Koleji’ne gitmek için soruların hepsini doğru yapmanız yeterli değil. Cebinizde paranız da olması lazım.

Robert Lisesi’nin 1 yıllık eğitim ücreti 1 milyon 47 bin 900 TL.

Bu parayı vermeniz de yetmiyor.

Kitap parası, yemek parası, servis parası da okul ücretinin dışında.

Robert Koleji, İngilizce eğitim veren bir okul. Hazırlıkla beraber 5 yıl.

Bugünkü değeriyle cebinizde 5 milyon 239 bin 500 TL paranızı hazırlamanız lazım.

Bu da sadece 1 çocuğunuza ödeyeceğiniz para.

Eğitimde eşitsizlik işte burada başlıyor.

Zekisiniz ama istediğiniz okula gidemiyorsunuz.

Zekisiniz deyip burs da vermiyorlar.

Bu sene LGS sınavına 1 milyon 38 bin 192 kişi başvurdu, 992 bin 906 kişi sınava girdi.

202 bin 348 kontenjanın 197 bin 129’una öğrenciler yerleştirildi.

Anadolu liselerine 67 bin 167, Anadolu İmam Hatip liselerine 41 bin 135, mesleki ve teknik Anadolu liselerine de 39 bin 627 öğrenci yerleştirildi.

Sınava girip de bir okula yerleşemeyen 795 bin 777 öğrencinin akıbeti ne olacak?

Kimisi sınavsız alan paralı özel okullarda, kimisi devletin yerleştirdiği okullarda, kimisi de yurtdışında okuyacak.

Eğitim sistemimizi 100 yıldan beri rayına oturtamadık. Her gelen hükümetin elinde oyuncak oldu.

Ben özel okulların olmadığı, dershanelerin olmadığı dönemden geliyorum.

O dönem okullarımız da iyiydi, hocalarımız da.

Eğitim sistemimizin hükümetlerin elinde oyuncak olmadığı günler diliyorum.