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Dünya yorgun
Gülengül Altınsay
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Dünya yorgun

18.06.2026 04:00
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Dünya Kupası benim için hayal kırıklıklarıyla başladı. Bizim Çocuklar’ın ilk maçlarında aldıkları yenilgi üzücüydü. Avustralya karşısındaki 2-0’lık mağlubiyette fizik kondisyon eksikliği büyük rol oynadı. Mesela Merih yenilen golde 9-10 metre ileride olmasına rağmen topa yetişemedi. Hakan, Arda, Kenan sakatlıktan çıkıp geldi. Sonra tüm suçu kaleciye ya da “orta alanda gereksiz üç adam vardı” gibi klişelerle Montella’ya yüklemek anlamsız. Futbolda olmazsa olmaz şey fizik kondisyon. Ve tabii ki tempo. Koşacaksın hem de ivmeli koşacaksın. Rakibine karşı hamle üstünlüğünü ancak böyle sağlarsın...

İlgili Konular: #Dünya Kupası

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