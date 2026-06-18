Dünya Kupası benim için hayal kırıklıklarıyla başladı. Bizim Çocuklar’ın ilk maçlarında aldıkları yenilgi üzücüydü. Avustralya karşısındaki 2-0’lık mağlubiyette fizik kondisyon eksikliği büyük rol oynadı. Mesela Merih yenilen golde 9-10 metre ileride olmasına rağmen topa yetişemedi. Hakan, Arda, Kenan sakatlıktan çıkıp geldi. Sonra tüm suçu kaleciye ya da “orta alanda gereksiz üç adam vardı” gibi klişelerle Montella’ya yüklemek anlamsız. Futbolda olmazsa olmaz şey fizik kondisyon. Ve tabii ki tempo. Koşacaksın hem de ivmeli koşacaksın. Rakibine karşı hamle üstünlüğünü ancak böyle sağlarsın...
Dünya yorgun
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Futbolda olmazsa olmaz şey fizik kondisyon. Ve tabii ki tempo. Koşacaksın hem de ivmeli koşacaksın. Rakibine karşı hamle üstünlüğünü ancak böyle sağlarsın...
Zaten artık kadroya onu aldın bunu almadın zamanı hiç değil. Tam destek hep destek zamanı. Şans dileme zamanı. Ev sahibi ABD ile aynı gruba düşerek şimdiden şanslıyız aslında. Ama asıl zorluk da yine bu gruptan çıkabilmekte. Hele grup birincisi olarak çıkarsak yolumuz çeyrek finale kadar gidebilir. Hatta gönlüm daha da sonrasına kadar uzanıyor ama orası bende kalsın. Artık şu saatten sonra bizim buralardan yapabileceğimiz tek şey de taa oralara şans sinyalleri göndermek, iyi dileklerde bulunmak olur. Her şey umarım istediğimiz gibi olur...
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